Dron posnel orke, kako ubijejo belega morskega psa

Na posnetkih brezpilotnih letal orke kar eno uro lovijo belega morskega psa ob južnoafriškem zalivu Mossel. Na podlagi posnetega so raziskovalci morskega življenja prišli do novih odkritij, ki so jih ta teden predstavili v znanstveni reviji Ecology.

Glavna avtorica študije, ki se specializira za morske pse, je ob tem dejala, da takega vedenja ork niso še nikoli podrobneje preučili. "Kiti ubijalci so zelo inteligentne in družabne živali. Njihove metode skupinskega lova pripomorejo k temu, da so izjemno učinkoviti plenilci," pa je vedenje opisoval soavtor Simon Elwen.