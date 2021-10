Droni med svetlobno predstavo na Kitajskem začeli padati na obiskovalce

Videoposnetek, objavljen na spletu, prikazuje skupinsko svetlobno predstavo 200 brezpilotnih letalnikov v kitajskem mestu Žengžou. Trik letalnikov na nebu je vključeval izpis imena bližnjega nakupovalnega centra, nato pa so brezpilotna letala začela padati in gledalci so začeli kričati. Da bi preprečili hujšo nesrečo, so na padajoče letalnike opozarjali ljudi okoli sebe. Natančen vzrok njihove okvare še ni znan, organizator je sporočil le, da naj bi bili krivi tehniki, ki so navigacijske sisteme prenatrpali z oddajniki.