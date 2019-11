Dva sončna vzhoda in nov rekord: iz Londona v Sydney v 19 urah in 19 minutah

V četrtek ob 6. uri zjutraj so z Boeingom 787-9 Dreamliner vzleteli iz londonskega letališča Heathrow, leteli preko Nemčije, Rusije, Poljske, Belorusije, Kazahstana in Kitajske, in ob 12:30 uri v petek pristali na sydneyjskem letališču.

Avstralska letalska družba Qantas je z neprekinjenim letom iz Londona v Sydney postavila nov rekord - 17.800 kilometrov dolgo pot so preleteli v 19 urah in 19 minutah. Z letom QF 7879 so ponovili pot iz leta 1989, ko so z Boeingom 747-400 in 23 ljudmi na krovu leteli 20 ur in devet minut.

Gre za del projekta Project Sunrise, s katerim želijo raziskati vpliv, ki ga ima tovrstno dolgo potovanje na potnike in posadko. Dolgoročni cilj Qantasa pa je vzpostavitev rednih letov iz avstralske vzhodne obale, oziroma mest Brisbane, Sydney in Melbourne, v London in New York. Odločitev o tem bodo sprejeli do konca letošnjega leta, in če bo pozitivna, bodo redni leti potekali že leta 2022. S tem bo pot iz Londona v Sydney postal najdaljši komercialni let v zgodovini.

Qantas je tako že mesec dni nazaj poletel iz New Yorka v Sydney, ki je trajal 19 ur in 16 minut in postal najdaljši neprekinjen let v zgodovini - rekord, ki so ga že kmalu znova podrli.

Iz Londona v Sydney je včeraj poletelo 52 potnikov, večinoma gre za zaposlene v Qantasu, med njimi štirje piloti. Krmilo pa je prevzela pilotka Helen Trenerry. Tako potnikom kot posadki so med letom spremljali spalne in prehranjevalne vzorce ter gibanje, vsi podatki pa bodo romali na univerzo v Sydneyju, kjer preučujejo, kako tako dolgi leti vplivajo na zdravje ljudi in njihovo počutje.