Dvig morske gladine hitrejši, kot pričakovano: ogroženih 132 milijonov ljudi

Neupoštevanje višanja morske gladine zaradi globalnega segrevanja lahko povzroči nevarne posledice za obmorsko infrastrukturo in tam živeče, so opozorili raziskovalci z nizozemske univerze v Wageningenu.

Kot so navedli v raziskavi, objavljeni v reviji Nature, se 90 odstotkov načrtov obmorske gradnje zanaša na določanje nadmorske višine točk za gradnjo z uporabo gravitacijske sile in rotacije Zemlje. Vendar pa je dejanska višina morske gladine odvisna tudi od morskih tokov, vetrov ter temperature in slanosti morja, je za dpa pojasnil eden od avtorjev raziskave Philip Minderhoud.