Dvig morske gladine hitrejši, kot pričakovano: ogroženih 132 milijonov ljudi

Neupoštevanje višanja morske gladine zaradi globalnega segrevanja lahko povzroči nevarne posledice za obmorsko infrastrukturo in tam živeče, so opozorili raziskovalci z nizozemske univerze v Wageningenu.
Kot so navedli v raziskavi, objavljeni v reviji Nature, se 90 odstotkov načrtov obmorske gradnje zanaša na določanje nadmorske višine točk za gradnjo z uporabo gravitacijske sile in rotacije Zemlje. Vendar pa je dejanska višina morske gladine odvisna tudi od morskih tokov, vetrov ter temperature in slanosti morja, je za dpa pojasnil eden od avtorjev raziskave Philip Minderhoud.
"Rezultati raziskave kažejo, kako pomembno je, da se pri predvidevanju nadmorske višine opremo na dejanske podatke o višini morske gladine, ne le na geoidne izračune," je dejal.
V raziskavi so preučevali razliko med predvideno in dejansko višino morske gladine v 385 pred kratkim objavljenih študijah. Ugotovili so, da je gladina v povprečju za 30 centimetrov višja od predpostavk v teh dokumentih. Na nekaterih območjih v jugovzhodni Aziji in na Indopacifiku je višja za en meter.
Po pisanju britanskega Guardiana bo po novih izračunih in predvidevanju o enometrskem relativnem dvigu morske gladine ogroženih 37 odstotkov svetovnih obalnih področij in s tem 132 milijonov ljudi.
