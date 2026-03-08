Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Znanost in tehnologija

Dvig morske gladine hitrejši, kot pričakovano: ogroženih 132 milijonov ljudi

Ljubljana , 08. 03. 2026 09.25 pred 30 minutami 1 min branja 6

Avtor:
A.K. STA
Prebivalec v Indoneziji hodi po poplavljeni vasi

Morska gladina se zaradi globalnega segrevanja zvišuje hitreje od pričakovanj, njena trenutna višina pa že presega predvideno v mnogih gradbenih načrtih po svetu, so opozorili nizozemski raziskovalci. To bi lahko močno ogrozilo obmorsko infrastrukturo in prebivalce.

Neupoštevanje višanja morske gladine zaradi globalnega segrevanja lahko povzroči nevarne posledice za obmorsko infrastrukturo in tam živeče, so opozorili raziskovalci z nizozemske univerze v Wageningenu.

Kot so navedli v raziskavi, objavljeni v reviji Nature, se 90 odstotkov načrtov obmorske gradnje zanaša na določanje nadmorske višine točk za gradnjo z uporabo gravitacijske sile in rotacije Zemlje. Vendar pa je dejanska višina morske gladine odvisna tudi od morskih tokov, vetrov ter temperature in slanosti morja, je za dpa pojasnil eden od avtorjev raziskave Philip Minderhoud.

Preberi še Svetovna mesta tonejo: trenutno ogroženih več kot 800 milijonov ljudi

"Rezultati raziskave kažejo, kako pomembno je, da se pri predvidevanju nadmorske višine opremo na dejanske podatke o višini morske gladine, ne le na geoidne izračune," je dejal.

Preberi še Koper in Izola bi postala otoka, poplavilo bi soline: še lahko zaščitimo Obalo?

V raziskavi so preučevali razliko med predvideno in dejansko višino morske gladine v 385 pred kratkim objavljenih študijah. Ugotovili so, da je gladina v povprečju za 30 centimetrov višja od predpostavk v teh dokumentih. Na nekaterih območjih v jugovzhodni Aziji in na Indopacifiku je višja za en meter.

Preberi še Kdo bodo, ko bo morje odplavilo njihovo domovino?

Po pisanju britanskega Guardiana bo po novih izračunih in predvidevanju o enometrskem relativnem dvigu morske gladine ogroženih 37 odstotkov svetovnih obalnih področij in s tem 132 milijonov ljudi.

morje morska gladina

Zgodovinski mejnik: jeklo slovenskega podjetja na poti v vesolje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
08. 03. 2026 10.04
A res, tam dol tudi poka, jaz pa vej za bajto ne smem zakurit, ker onesnažujem, kje je več onesnaževanja!
Odgovori
+1
1 0
123soba
08. 03. 2026 10.02
A se lahko dvigne za 500m, da mi ne bo treba hodit na morje, prosim....
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
08. 03. 2026 09.59
Alora v Piran, Koper, Izola pride kasno?
Odgovori
0 0
Fluxx
08. 03. 2026 09.52
Grimsujemo
Odgovori
+1
2 1
lokson
08. 03. 2026 09.43
In vsi te kateri opozarjajo, kupujejo nepremičnine tik ob morju. Jojjj All Gore, kot največja troblja moderne dobe o dvigovanju gladine, se je ugriznil v jezik in javno to tudi priznal. Samo tega, tukaj ne bomo prebrali.
Odgovori
+1
1 0
Levi so barabe
08. 03. 2026 09.43
Kaj nas briga kaj piše levičarski guardian. In zdaj bom pazil na svoj ogljični odtis da se morje ne bo dvignilo, a ne??
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
Ljubezenska zgodba, ki še danes velja za legendarno
Tedenski horoskop: Ovne čakajo nesporazumi, pred ribami je srečen teden
Tedenski horoskop: Ovne čakajo nesporazumi, pred ribami je srečen teden
Dnevni horoskop: Kozorogi kažejo nežnejšo plat, levi iščejo pozornost
Dnevni horoskop: Kozorogi kažejo nežnejšo plat, levi iščejo pozornost
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
Kdo je lepa igralka, za katero se govori, da je omrežila Dončića?
vizita
Portal
Temna plat meditacije in čuječnosti, o kateri se premalo govori
10 živil, ki naravno krepijo srčno-žilni sistem
10 živil, ki naravno krepijo srčno-žilni sistem
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
Kako alkohol preoblikuje možganske povezave
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
Zakaj se pojavi povišan krvni tlak pri mladih
cekin
Portal
Dubaj bo kaznoval vse, ki ne upoštevajo pravil
Nakup pijače v baru: moškemu nastavil ogledalo
Nakup pijače v baru: moškemu nastavil ogledalo
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Ali je hrvaška sezona ogrožena?
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
Najbogatejši Iranec na svetu, ki je iz sobe ustvaril globalni imperij
moskisvet
Portal
Kaj dan žena v resnici sproži pri moških?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Erektilna disfunkcija: Nova možnost zdravljenja z botoksom?
Zakaj nas spomladi razganja?
Zakaj nas spomladi razganja?
Kolesarski izleti: 5 najbolj priljubljenih destinacij v Sloveniji
Kolesarski izleti: 5 najbolj priljubljenih destinacij v Sloveniji
dominvrt
Portal
Majhna kopalnica: kaj narediti, da bo delovala večja in urejena
Čilske Marmornate jame: Naravni biser, ki ga razkrije le svetloba jezera
Čilske Marmornate jame: Naravni biser, ki ga razkrije le svetloba jezera
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Skrivnost bujne in dišeče zeliščne gredice: katere rastline saditi skupaj
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
Zakaj mačke ponoči 'norijo' po stanovanju
okusno
Portal
Popoln kruh brez gnetenja – primeren tudi za začetnike
5 odličnih vikend kosil, ki slavijo prihod pomladi
5 odličnih vikend kosil, ki slavijo prihod pomladi
Popolna sladica za dan žena, ki bo navdušila vse goste
Popolna sladica za dan žena, ki bo navdušila vse goste
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
voyo
Portal
Priscilla
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551