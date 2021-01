48-letnik z Islandije prestal prvo dvojno presaditev rok in ramena na svetu

48-letni Felix Gretarsson z Islandije je v nesreči pri delu 12. januarja 1998 izgubil izgubil obe roki. Po poklicu električar, je tistega dne delal na daljnovodu, ko mu je 11.000 voltov opeklo roke in ga vrglo na ledena tla, poroča Guardian. Utrpel je številne zlome in notranje poškodbe, tri mesece je preživel v komi, medtem so mu kirurgi amputirali obe roki. Prestal je več operacij, presaditi so mu morali tudi ledvico.

23 let kasneje je prestal tudi dvojno presaditev rok in ramena - prvo na svetu. Zahtevna operacije je potekala v začetku meseca v francoskem Lyonu. Islandec dobro okreva, v devetih dneh po operaciji večjih zapletov ni bilo, so sporočili njegovi zdravniki.