Genomska medicina: slovenski strokovnjaki dobili izjemno priznanje

Iščejo odgovore, zakaj nekdo zboli za redko boleznijo, odkrivajo nove gene in tako pomagajo do bolj učinkovitega zdravljenja, preverjajo, ali se bodo parom rodili bolni otroci. Čeprav vidijo najtežje diagnoze, o svojem delu pripovedujejo z zanosom in strastjo. Strokovnjaki s kliničnega inštituta za genomsko medicino UKC Ljubljana so pred kratkim dobili izjemno mednarodno priznanje. Na največjem svetovnem srečanju genetikov v ameriškem Bostonu, ki vsako leto združi okoli 8.000 strokovnjakov, so jih postavili za zgled, kako genomsko medicino vpeljati v javni zdravstveni sistem in jo približati pacientom.