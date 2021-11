Edinstvena raziskava o propadanju človeškega telesa v vesolju: 20 žensk bo lebdelo na vodi

Kako hitro propade človeško telo v vesolju? Ker se raziskave, v kateri bi iskali odgovor na to vprašanje, v vesolju ne da izvesti, so raziskovalci pripravili najboljši približek bivanja v vesolju oziroma mikrogravitaciji – lebdenje na vodi. Raziskava bo kot prva preučevala ženske, 20 jih bo v okviru raziskave kar pet dni lebdelo na vodi. Znotraj raziskave bodo med drugim preučevali upadanja mišične mase ter spremembe mišične presnove. Raziskava bo potekala kar šest mesecev, pri njej pa bo sodeloval tudi slovenski inštitut za kineziološke raziskave.

Raziskava je edinstvena iz več vidikov. Med drugim bo raziskava kot prva preučevala ženske preiskovanje, prav tako pa bo prvič bo 20 ženskih preiskovank lebdelo na vodi kar pet dni. Raziskava bo potekala kar šest mesecev in bo omogočila detajlen vpogled v mehanizme in dejavnike človekovega propada v tovrstnih okoljih. Mednarodna raziskava se izvaja na Inštitutu za vesoljsko medicino in fiziologijo (MEDES) v francoskem Toulousu, pri njej pa sodelujeta tudi slovenski Inštitut za kineziološke raziskave (IKARUS) pri Znanstveno-raziskovalnem središču Koper in Univerza v Trstu in bolnišnico Cattinara. "Vloga našega inštituta je preučevanje upadanja mišične mase: volumen mišic, arhitekturo mišične zgradbe, mišično funkcijo. V sodelovanju z Univerzo v Trstu in bolnišnico Cattinaro, kjer sodelujemo z raziskovalno skupino profesorja Giannia Biola, bomo preučevali tudi spremembe mišične presnove - sintezo in razgradnjo mišičnih beljakovin," je povedal Boštjan Šimunič, predstojnik IKARUS.

"Poudariti velja, da naše telo v vesolju popada kar sedemkrat hitreje kot če bi neprekinjeno ležali v postelji. Dokaz temu gre zgolj primerjava smernic življenja na Zemlji, kjer se odraslim priporoča vsaj 30 minut dnevne, zmerno do visoko intenzivne vadbe, medtem ko se astronavtom med bivanjem v vesolju priporoča 4 ure zelo intenzivne vadbe," sporoča Šimunič. Njihov inštitut bo preučeval upadanje mišične mase: volumen mišic, arhitekturo mišične zgradbe, mišično funkcijo. "V sodelovanju z Univerzo v Trstu in bolnišnico Cattinaro bomo preučevali tudi spremembe mišične presnove - sintezo in razgradnjo mišičnih beljakovin," pravi. Na Inštitutu IKARUS so zadnjih 20 let v različnih študijah preučevali vpliv simulirane mikrogravitacije na telo ter prišli do številnih zanimivih ugotovitev, ki odkrivajo nove resnice o tem kako se odraža človeško telo v času daljše popolne gibalne neaktivnosti. "Mehanizme propada smo poglobljeno spremljali na področju skeletne muskulature, srčno-žilnega, živčnega in dihalnega sistema, pa tudi na področju kognitivnih funkcij in presnove," so zapisali.