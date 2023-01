EEG v ušesih, napoved bolezni: podatki pa tudi zavarovalnici in delodajalcu?

"Pri kliničnih testiranjih v živo se pacient vsake tri mesece vrne v zdravstveno ustanovo na teste – in to traja dve leti. Za raziskovalce to pomeni štiri do pet podatkov na leto. Ko govorimo o virtualnih testiranjih, pa to pomeni, da lahko z uporabo številnih senzorjev vseskozi spremljamo stanje pacienta. To pomeni hitrejše in učinkovitejše zaznavanje in obravnavo potencialnih stranskih učinkov ali sprememb v zdravju pacienta. Bolniku tudi ni treba več k zdravniku, teste lahko opravi doma," je še dodal.

Rajput izpostavlja dve področji, kjer lahko tehnologija prihodnosti transformira medicino: "Po eni strani je pandemija sprožila vprašanje, kako zdravstvo pripeljati v bolnikovo domačo sobo. Potem so tukaj virtualna klinična testiranja." Ta bi farmacevtskim podjetjem omogočila, da nova zdravila na trg pošljejo veliko hitreje, saj bi bilo manj težav z organizacijo reprezentativnega vzorca bolnikov za izvedbo kliničnih testiranj. Pogosto je namreč pomembno tudi testiranje na različnih etničnih skupinah, a je težko zbrati in spremljati sodelujoče v takšni študiji. Prav tako bi imeli raziskovalci v času testiranj na voljo veliko več podatkov, ki bi bili tudi bolj natančni.

Ogromno je tudi dogajanja na drugih področjih, je izpostavila Palmerjeva, ki med drugim raziskuje imunski sistem: "Skozi področja, kot je sintetična biologija, ki povezuje inženirstvo in biologijo, z namenom razvoja novih bioloških sistemov in določanja novih značilnosti živim celicam, razvijamo orodja in znanje, da bi lahko spoznali in morda poustvarili življenje iz bistvenih komponent. Zanima nas, ali lahko preuredimo imunski sistem, da se osredotoči na boj z rakom, kar je zelo pomembno področje, ki že zelo napreduje. In pa seveda, kako lahko v realnem času spremljamo delovanje organizma, denimo možganov ali prebavil."

Kar pa s seboj prinaša mnogo vprašanj: "Večje poznavanje delovanja možganov odpira vrsto etičnih vprašanj – od tega, kdo uporablja te podatke, do tega, kako jih uporablja – in pa tudi do tega, kaj ta spoznanja pomenijo za nas. Morda kdo misli, da je jutranja oseba, a bi iz podatkov videl, da takrat ni bolj učinkovit. Ali mnogo pomembneje – meritve bi zaznale upad kognitivnih funkcij. Kako bi to spremenilo naše dojemanje sebe, kako bi nas dojemali drugi?"

O sodobnih trendih v zdravstvu so na zadnji dan WEF govorili Megan Palmer , izredna profesorica na oddelku Bioinženiring univerze v Stanfordu, profesorica prava in filozofije na univerzi Duke Nita A. Farahany in Kuldeep Singh Rajput , glavni izvršni direktor Biofourmis Inc., biotehnološkega podjetja, kjer razvijajo personalizirano nego in terapije z digitalno terapevtiko.

Kako bi živeli, če bi vedeli, da vas v prihodnosti čaka neozdravljiva bolezen? Kaj naj vesta zavarovalnica in delodajalec?

Raziskovalci tudi hitro razvijajo metode, kako bolezni zaznati izjemno zgodaj. To ima lahko ogromno prednosti – pa tudi slabosti, opozarja Farahanyjeva: "Pojavi se vprašanje – ali ljudje to res želijo vedeti? Pri demenci se prvi znaki lahko pojavijo desetletja pred izbruhom. In vprašanje, ki se postavi, je – ali je prav, da imamo ta podatek že mnogo prej. In kdo še naj to ve? Ima zavarovalnica pravico, da to ve in postopa v kontekstu tega podatka? Ali pa delodajalec? Imamo že orodja, ki lahko z veliko gotovostjo napovedo, da imate res visoko možnost, da se bo pri vas razvila določena bolezen. Denimo ALS. Ne vemo pa, kdaj. Kako naj nekomu svetujemo, kaj naj počne s takšno informacijo? Kako naj z njo živi? Bo to vplivalo na to, ali se odloči za otroke ali ne? Je to morda ozdravljivo ali pa še bo?"

Kot opozarja, moramo vzporedno z razvojem te tehnologije nanjo pripraviti tudi družbo, razmisliti o učinkih. Ljudje morajo vedeti, zakaj je genetsko svetovanje lahko koristno, a mora biti povezano s psihološkim svetovanjem in širšim družbenim razumevanjem: "Pomembno bo, da bodo države odločile, kako bomo upravljali s temi informacijami. Bodo torej imele pravico oziroma dostop do njih zavarovalnice, delodajalci, bo dostop do njih sploh imel posameznik? Ali morda samo preko zaupanja vrednega posrednika? Treba bo slediti razvoju tehnologije."

A tukaj bi se lahko zapletlo, saj je jasno, da politika s sprejemanjem zakonodaje že desetletja ne dohaja tehnologije. Eden zadnjih primerov so družbena omrežja, kjer še danes, ko gre za varnost, pogosto vlada "divji zahod", zakonodajalci niso naslovili niti težav, kot je objava pornografije iz maščevanja. Zdi se, da imajo pristojni pogosto težave z razumevanjem novih tehnologij, njihovega vpliva, zlasti pa z omejevanjem aktivnosti tehnoloških podjetij. Pri tem pa najbrž ni potrebno posebej poudarjati, kako občutljivo je v smislu regulacije in varnosti področje medicine.

Bolnišnice: nova tarča kibernetskih napadov

Farahanyjeva opozarja, da je treba že zdaj vedeti, da ko sodobna tehnologija sreča medicino, trčimo ob vprašanje kibernetske varnosti na povsem nov način: "Ljudje bodo imeli doma senzorje, druge naprave, podatki bodo potovali od pacienta do zdravstvene ustanove in obratno ... Zato moramo poskrbeti za dodatno varnost tudi na tem področju."

Pri čemer je kibernetska varnost v bolnišnicah že težava, saj se soočajo s kibernetskimi napadi. Zato na tem področju obstaja velika skrb, ne samo zaradi kraje podatkov, ampak nevarnosti spreminjanja podatkov.

"Na vsakem koraku inovacije moramo pogledati, kaj lahko gre narobe, preigrati moramo tudi najbolj neverjetne scenarije," poudarja Palmer.