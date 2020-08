Egipt Musku: Piramid niso zgradili nezemljani

Kako natanko je starodavnim Egipčanom uspelo izgraditi veličastne grobnice, ki dandanes veljajo za ena izmed največjih čudes antičnega sveta, je desetletja begalo arheologe. Izgradnja tako dovršenih struktur pred tisoči let je povzročila tudi številne teorije zarote, med njimi tudi, da so piramide v resnici postavili nezemljani.

Ustanovitelj in prvi mož avtomobilskega tehnološkega podjetja Tesla Elon Musk je v preteklosti že večkrat razburjal s svojimi zapisi na Twitterju, tokrat pa je dvigoval obrvi s tvitom, da so "piramide zgradili nezemljani".

A egiptovska ministrica za mednarodno sodelovanje Rania al-Mashat je hitro razjasnila dejstva in Muska povabila na obisk Egipta, kjer si bo lahko sam ogledal, da piramide niso delo nezemljanov. Grobnice graditeljev, ki so jih arheologi odkrili v devetdesetih letih, predstavljajo zadostni dokaz, da so večna počivališča faraonov delo starih Egipčanov, njene besede povzema BBC. Odzval se je tudi arheolog Zahi Hawass in zapisal, da so trditve Muska "popolna halucinacija".

Musk je zatem sicer delil članek BBC o življenju delavcev, ki so gradili piramide.

Dandanes lahko občudujemo več kot 100 piramid, najbolj znana med njimi je Keopsova piramida v Gizi, visoka kar 137 metrov.