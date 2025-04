Kvantna fizika je podobna čarovniji

Letos praznujemo mednarodno leto kvantne znanosti in tehnologije. In to iz dveh razlogov, zaradi preteklosti in prihodnosti. Mineva namreč sto let odkar je kvantna znanost pretresla vse, kar smo mislili o fiziki. Hkrati pa postaja jasno, da bodo kvantne tehnologije krojile prihodnost. V Ljubljani so zato javno izvedli eksperiment, ki dokazuje kršitev Bellovih neenakosti s prepletenimi fotoni. Če vam ni čisto jasno, za kaj gre, se ne vznemirjajte. Prav v tem, da širi meje resničnosti, je čar znanosti.