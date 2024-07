Eksperimentalno zdravilo življenjsko dobo miši podaljšalo za 25 odstotkov

Pojasnil je, da je bilo med mišmi, ki so prejemale zdravilo, manj primerov raka, poleg tega niso imele običajnih znakov staranja in šibkosti. "Opazili smo zmanjšano propadanje mišic in izboljšanje mišične moči. Z drugimi besedami, stare miši, ki so prejemale anti-IL-11, so bile bolj zdrave," je podčrtal.

Gre za injekcijo protitelesa, imenovanega anti-IL-11, ki je pri miših, ki so bile "srednjih let", zmanjšalo smrtnost zaradi raka. Zmanjšala se je tudi pojavnost bolezni, ki jih povzročajo fibroza, kronična vnetja in slaba presnova, kar je značilno za znake staranja.

Glede na videoposnetke, ki so jih objavili v okviru študije, so imele miši, ki zdravila niso prejemale, tudi sivkaste dlake, plešaste dele, pridobivale so več telesne mase. Miši, ki so zdravilo prejemale, so imele bolj sijočo dlako, bile pa so tudi bolj aktivne.

Raziskovalci iz Laboratorija za medicinske znanosti Sveta za medicinske raziskave (MRC LMS), Imperial Collegea v Londonu in medicinske šole Duke-NUS v Singapurju so mišim injekcije protiteles začeli dajati, ko so bile stare 75 tednov – to je približno 55 let človeške starosti. Glede na rezultate, objavljene v reviji Nature, so te miši v povprečju živele 155 tednov, kar je 35 tednov dlje kot miši, ki zdravila niso prejemale.

Kaj pa stranski učinki?

Glede na dosedanje ugotovitve, ima zdravilo zelo malo stranskih učinkov. "Predhodno predlagana zdravila in zdravljenja za podaljševanje življenja so imela veliko stranskih učinkov ali pa niso delovala pri obeh spolih ali pa bi lahko podaljšala življenje, vendar ne zdravega življenja," je povedal Cook in dodal, da je zdravilo IL-11, kot kaže, preseglo te omejitve.

Protitelo dejansko blokira delovanje proteina IL-11, ki naj bi imel vlogo pri staranju celic in telesnih tkiv – tako pri miših kot pri ljudeh. "S starostjo se aktivnost gena IL-11 povečuje v vseh tkivih miši. Ko začne delovati, povzroči multimorbidnost, ki je bolezen staranja in poslabšanje telesnih zmogljivosti, od vida do sluha, od mišic do las in delovanja organov, od srca do ledvic," je povedal Cook.