Ekstremne temperature vsako leto ubijejo pet milijonov ljudi

Vsako leto več kot pet milijonov ljudi umre zaradi ekstremnih temperatur, tako visokih kot nizkih, ugotavlja raziskava, ki zajema zadnjih 20 let. V študijo je bilo vključenih več deset znanstvenikov z vsega sveta. Analizirali so smrtnost in vremenske podatke v 750 krajih v 43 državah po svetu, in sicer med letoma 2000 in 2019. Povprečna dnevna temperatura se je v teh krajih vsako desetletje v povprečju povišala za 0,26 stopinje Celzija, povzema The Guardian.

Študija je bila objavljena v Lancet Planetary Health.

V zadnjih dveh desetletjih je sicer več ljudi umrlo zaradi hudega mraza, a stanje se počasi spreminja – število smrti zaradi hude vročine se povečuje, število smrti zaradi mraza pa zmanjšuje, poudarjajo znanstveniki. Ta trend se bo v prihodnje še stopnjeval, opozarja vodilni znanstvenik raziskave z Univerze Monash, Yuming Guo. "V prihodnosti se bo število smrti, povezanih z mrazom, zmanjševalo, smrtnost zaradi vročine pa se bo povečevala, kar pomeni, da bi lahko prišlo do preobrata."