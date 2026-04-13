Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Znanost in tehnologija

Prihaja 'super' El Niño: kaj to sploh pomeni in kakšen bo njegov vpliv?

Ljubljana , 13. 04. 2026 11.00 pred 1 uro 4 min branja 7

Avtor:
Anja Kralj
El Ninjo 2026

Naslovnice svetovnih medijev so polne super El Niña. Kot pojasnjuje Gregor Vertačnik z Arsa, je super El Niño pogovorni izraz, bolj strokovno je govoriti o močnem El Niñu. El Niño je resda najpomembnejši podnebni pojav na svetu na časovni ravni približno enega leta, a njegove neposredne posledice za Slovenijo in Evropo so majhne. Drugače pa je v tropskih in subtropskih predelih, kjer lahko privede do uničujočih posledic, na primer poplav ali suše. Posledice El Niña na teh območjih pa se lahko v svetovno povezanem gospodarstvu čutijo po vsem svetu, poudarja.

Znova se vrača El Niño. Tega običajno povezujemo z bolj vročim vremenom. Pa to drži? Kot pojasnjuje Gregor Vertačnik iz oddelka za podnebne analize in storitve Arsa, je v povprečju na svetovni ravni v času El Niña za desetinko ali dve stopinje Celzija višja temperatura zraka pri tleh kot pri povprečnih razmerah v Tihem oceanu. Razen ob ekvatorju, približno od sredine Tihega oceana do obale Ekvadorja in Peruja, kjer je ob El Niñu za okoli 1 ali 2 stopinji Celzija topleje kot običajno, skoraj nikjer po svetu temperaturni odkloni v času El Niña niso primerljivi z naravno vremensko spremenljivostjo. Še posebej majhen je temperaturni učinek El Niña v zmernih in visokih geografskih širinah, poudarja.

El Ninjo
FOTO: Shutterstock

Naslovnice svetovnih medijev so letos polne napovedi o t. i. super El Niñu. Kaj naj bi to pomenilo in ali je to poimenovanje upravičeno? Kot pojasnjuje Vertačnik, je super El Niño pogovorni izraz, bolj strokovno je govoriti o močnem El Niñu: "Na izbranem območju v Tihem oceanu se ob močnem El Niñu temperatura površja morja za več mesecev zviša za okoli 2 stopinji Celzija glede na običajne razmere. Nedavno dogajanje v Tihem oceanu in sezonske napovedi sicer res napovedujejo, da nas jeseni in pozimi verjetno čaka zmeren ali močan El Niño."

Kakšen vpliv ima v Evropi? Kaj lahko pričakujemo? Kot poudarja Vertačnik, na vremenske razmere v Evropi El Niño vpliva malo oziroma nezaznavno. Za Evropo so pomembnejše razmere v severnem Atlantiku, v Sredozemskem morju in na Arktiki, hkrati pa je vremenska spremenljivost v Evropi tako velika, da tudi vpliv teh dejavnikov na posamezno sezono ni zelo izrazit.

Na kateri del sveta El Niño najbolj vpliva?

Kot razlaga Vertačnik, je El Niño morski del morsko-atmosferskega podnebnega pojava, ki mu z angleško kratico pravimo ENSO (El Niño-Southern Oscillation, v slovenščini El Niño – južno nihanje). Pojav označuje nekajmesečno do triletno spremembo razmer v ozračju in morju zlasti ob ekvatorju v Tihem oceanu. V ENSO se izmenjujejo tri faze: El Niño, nevtralna faza in La Niña.

Ob El Niñu se sredi Tihega oceana in proti ameriški obali temperatura površja zviša za okoli eno ali dve stopinji Celzija nad dolgoletno povprečje. Temperaturni dvig je posledica oslabitve pasatov, ki odrivajo vodo od ameriške obale proti zahodu, zato ob El Niñu na površje ob ameriški obali pride manj hladne vode iz globin kot sicer. Hkrati se zaradi oslabljenih pasatov zmanjša dotok zelo tople površinske vode iz osrednjega dela Tihega oceana proti Indoneziji in Papui – Novi Gvineji. Sprememba temperaturnega vzorca na površju Tihega oceana gre praviloma skupaj s sočasno spremembo splošnega dviganja in spuščanja zračne mase v tropskem Tihem oceanu. S tem se težišče padavin iznad zahodnega dela Tihega oceana prestavi v osrednji ali celo vzhodni del. Spremembe v kroženju zraka posredno vplivajo na številna tropska in subtropska območja po svetu.

El Ninjo 2026
FOTO: Profimedia

V splošnem so posledice El Niña najbolj izrazite pozimi. Kot našteva, so to največkrat: obilno deževje s poplavami na obali severnega Peruja in Ekvadorja, suša v delu Amazonije, suša na severu Avstralije, v Indoneziji in na Papui-Novi Gvineji, toplo vreme v jugovzhodni Aziji in na Japonskem, toplo in sušno vreme na jugovzhodu Afrike, toplo vreme od Aljaske do severozahoda ZDA, a deževno in hladno na jugu in jugovzhodu ZDA. Poleti pa El Niño povzroči oslabljen monsun v Indiji, manj dežja kot ponavadi, sušne razmere od Indonezije do Nove Zelandije, sušo v Karibih itd. Običajno je ob El Niñu manj tropskih ciklonov v Atlantiku kot ponavadi, a več na tihomorski strani, v bližini Mehike.

"Ni nujno, da se omenjene posledice pojavijo ob vsakem El Niñu, saj se El Niñi medsebojno nekoliko razlikujejo, na sezonske odklone v temperaturi in padavinah pa vpliva tudi naravna vremenska spremenljivost," še izpostavlja.

Kakšen vpliv ima na temperaturo in s tem na dvig oceanov?

Globalno povprečje v temperaturi zraka pri tleh je ob El Niñu za desetinko ali dve stopinje Celzija višje kot običajno. V povprečju se zaradi močnejših padavin nad oceani morska gladina na svetovni ravni lahko dvigne za nekaj milimetrov, v tropskem Tihem oceanu pa se zaradi temperaturnih, vetrnih in padavinskih sprememb gladina morja na zahodu (pri Indoneziji) lahko zniža za nekaj decimetrov, na vzhodu (pri Ameriki) pa zviša za nekaj decimetrov.

Kako dolgo traja ta pojav, je to odvisno od kakšnih dejavnikov, kot so denimo podnebne spremembe? "Globalno segrevanje verjetno povečuje pogostost močnega El Niña in jakost padavinskih ekstremov tako v El Niñu kot La Niñi. To pomeni, da bodo učinki obeh faz ENSO v 21. stoletju verjetno bolj izraziti kot v 20. stoletju," še pojasni Vertačnik.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
13. 04. 2026 12.36
ker na navadnega el ninjota noben ne trzne vec...so mu najdli zeno el ninjo.....ampak ker tudi zena ni bila vec navdusena nad el ninjom so pa ustvarlni SUPER EL NINjota.......pol bo prsu pa TURBO EL Ninjo.....ma ni varjante da jim 1x ne uspe ustvarit enga, katerega se bodo ljudje bal!
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
13. 04. 2026 12.26
Pomemnbo je, da ljudje še naprej ostanejo in živijo v strahu ter kaosu.
Odgovori
+1
2 1
Peni Stojanović
13. 04. 2026 12.24
ribe bodo same na zar skakale iz vode
Odgovori
-1
1 2
Trikrat cepljen
13. 04. 2026 12.17
Pomembno je da dobimo dnevno dozo strahu in panike. Orkani so v tropih večkraten letni pojav.
Odgovori
+0
3 3
First Last
13. 04. 2026 12.36
Ce te je strah je tvoj problem
Odgovori
0 0
CorbaMorba
13. 04. 2026 11.49
Močno, močno upam, da se v nasednjih 100k let planet sam pozdravi tega človeškega parazita. Pljunek v času. Bilo, prošlo.
Odgovori
+3
4 1
galeon
13. 04. 2026 11.46
Spet nakladanje. V Troji se je morje umaknilo drugod pa dvignilo. Tako govorijo znanstveniki. Logike pa nobene. Ovce pa vsemu nasedejo.
Odgovori
+1
3 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641