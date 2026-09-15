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Znanost in tehnologija

El Nino zdaj uradno 'super El Nino'

Washington , 15. 09. 2026 16.52 pred 18 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.K.
Polsedice El Niño

Nad Tihim oceanom se oblikuje močan El Nino, ki že vpliva na vremenske razmere po vsem svetu. Po podatkih ameriške Nacionalne uprave za oceane in ozračje (NOAA) je segrevanje morja preseglo prag dveh stopinj Celzija, zato je El Nino uradno dosegel raven zelo močnega pojava, imenovanega tudi super El Nino.

Vrhunec naj bi dosegel v začetku leta 2027. Meteorologi opozarjajo, da bi lahko šlo za enega najmočnejših doslej zabeleženih tovrstnih dogodkov. Po podatkih Svetovne meteorološke organizacije (WMO) se El Nino pojavi na vsaki dve do sedem let. Običajno se začne med marcem in junijem, vrhunec doseže med novembrom in februarjem ter lahko traja do 18 mesecev.

Zelo močan El Nino običajno prinaša nadpovprečne padavine v vzhodno Afriko, dele Južne Amerike in južni del ZDA. V vzhodni Afriki meteorologi med oktobrom in decembrom pričakujejo obilnejše padavine kot običajno. V južni Etiopiji, osrednji in južni Somaliji ter severovzhodni Keniji obstaja približno 90-odstotna verjetnost bolj namočenega obdobja. Ker v teh mesecih pogosto pade večina letnih padavin, se povečuje tudi nevarnost poplav.

El Niño
El Niño
FOTO: AP

Tudi v Južni Ameriki naj bi bilo bolj mokro. Na obalah Ekvadorja in severnega Peruja se dodatne padavine pričakujejo v začetku leta 2027, nato pa še v južni Braziliji, Urugvaju in severovzhodni Argentini. El Nino praviloma prinaša bolj suhe razmere v Južno Azijo, Jugovzhodno Azijo, Avstralijo in južno Afriko.

Delu sveta grozi suša

V Indiji in Pakistanu je bil letošnji poletni monsun šibkejši od običajnega. V Indiji je bilo med 1. junijem in 9. septembrom približno 15 odstotkov manj padavin od dolgoletnega povprečja. Indonezija se pripravlja na bolj sušno obdobje in povečano nevarnost gozdnih požarov. Tudi Avstralija pričakuje podpovprečne količine padavin v južnem in vzhodnem delu države, višje temperature pa povečujejo tveganje za požare v naravi.

Letošnji El Nino
Letošnji El Nino
FOTO: AP

Podobne napovedi veljajo za Južno Afriko, kjer pričakujejo manj dežja od običajnega in nadpovprečno visoke temperature.

Zato bo imel tudi vpliv na preskrbo s prehrano. Kot opozarjajo strokovnjaki, bi lahko zaradi El Nina do konca leta 2027 lakoto utrpelo dodatnih 49 milijonov ljudi. To bi pomenilo povečanje števila ogroženih ljudi v 45 državah z 225 na 274 milijonov. Največje posledice naj bi občutili prebivalci vzhodne in južne Afrike ter Latinske Amerike.

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Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) opozarja, da so še posebej ogroženi koruza, riž in drugi pridelki, odvisni od padavin. Sušne razmere bi lahko zmanjšale pridelek v južni Afriki, območju Sahela ter delih južne in jugovzhodne Azije.

Letošnji El Nino
Letošnji El Nino
FOTO: AP

Znova najtoplejše leto?

Pojav bo prinesel tudi več vročine, saj običajno zvišuje povprečno globalno temperaturo, njegov učinek pa je najmočnejši leto po nastanku. WMO pričakuje nadpovprečne temperature skoraj po vsem svetu. Organizacija ocenjuje tudi 86-odstotno verjetnost, da bo vsaj eno leto do leta 2030 preseglo leto 2024 kot najtoplejše v zgodovini meritev.

El Nino vremenske napovedi podnebne spremembe suša globalna varnost hrane

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KOMENTARJI1

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Uporabnik1888402
15. 09. 2026 17.33
Do tega trenutka je se kaksno stoletje, ampak meni se zdi, da Sahara bo pocasi zelena postala in puscava bo preckala Sredozemno morje. Skandinavija pa bo kot so zdaj Grcija, Spanija in Ita ...
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