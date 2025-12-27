Elektronski cigareti v lokalih, pisarnah: izrekli za 98.000 evrov glob

Vedno pogosteje je v nočnih lokalih, pisarnah in ostalih zaprtih javnih prostorih opaziti kadilce elektronskih cigaret, ki se ne menijo kaj dosti za preostale v prostoru. A v Sloveniji je prepovedano tudi kajenje elektronskih cigaret, so jasni na zdravstvenem inšpektoratu. V skladno z 39. členom Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov je prepovedano kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih, pojasnjujejo.

Uporaba elektronskih cigaret izpostavi uporabnika pomembnim količinam zdravju škodljivih snovi in predstavlja tveganje za zdravje. Elektronske cigarete so tudi vir zelo visokih ravni majhnih delcev, ki vstopajo v dihalni sistem. Zaskrbljujoča je predvsem izpostavljenost rakotvornim in dražilnim snovem (formaldehid, acetaldehid, akrolein) ter različnim aromam, če so npr. elektronske cigarete kupljene v državah, ki arom še niso prepovedale, svarijo na NIJZ.

Kot poudarjajo, proizvajalci pogosto zavajajo s trditvijo, da so številne sestavine aerosola elektronskih cigaret prepoznane kot varne za zdravje, saj se uporabljajo v proizvodnji hrane, vendar pa je varnost preizkušena le ob zaužitju (arome, vlažilci oziroma topila). To pa ne pomeni, da so varne tudi pri vdihavanju. Elektronske cigarete še zdaleč niso tako neškodljive, kot so pogosto oglaševane ali opisane. Za posameznika, ki prej ni kadil, uporaba elektronskih cigaret pomeni izpostavljenost pomembnim ravnem zdravju škodljivih snovi in zvišanje tveganja za zdravje.

V letu 2025 je bilo do 22. 12. 2025 izvedenih preko 2.200 pregledov v zaprtih prostorih raznih gostinskih obratov, na prireditvah, avtobusnih postajah, železniških postajah in drugih zaprtih prostorih javnih objektov. V tem času je bilo skladno z Zakonom o prekrških izdanih pet obdolžilnih predlogov zoper mladoletnike, 58 odločb o prekršku z izrekom opomina, 63 odločb o prekršku z izrekom globe in 38 plačilnih nalogov. Skupna vrednost izrečenih glob znaša 98.000 evrov, so izračunali.

Prepoved kajenja oziroma uporabe tobačnih in povezanih izdelkov tako velja v zaprtih javnih prostorih, ki so dostopni širši javnosti na področju zdravstva, varstva otrok, vzgoje, izobraževanja, socialnega varstva, higienske nege, prometa, javnega prevoza, trgovine, gostinstva, turizma, športa, kulture in prireditev. Upoštevanje prepovedi kajenja oziroma uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov zagotovi lastnik, najemnik ali upravitelj prostorov, v katerih je kajenje prepovedano. ZOUTPI pa določa tudi globo za posameznika, če kadi oziroma uporablja tobak, tobačne izdelke ali povezane izdelke v javnih ali delovnih prostorih, kjer je to prepovedano, dodatno pojasnjujejo.

Zakon uvršča v skupino povezanih izdelkov vse elektronske cigarete z ali brez nikotina, nove tobačne izdelke za kajenje ali segrevanje (med katere sodijo tudi Ikos in podobni izdelki), zeliščne izdelke za kajenje ali segrevanje, nove nikotinske izdelke vključno z vodnimi pipami oziroma ''šišami'', kar pomeni, da za vse te izdelke velja prepoved kajenja oziroma uporabe v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih.

Kršitev določila prepovedi kajenja oziroma uporabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov v zaprtih javnih in delovnih prostorih se kaznuje z globo in sicer od 4000 do 33.000 evrov za pravno osebo, od 1600 do 8000 evrov za samostojnega podjetnika, od 800 do 2000 evrov za odgovorno osebo in 125 evrov za posameznika, naštevajo.