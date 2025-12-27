Naslovnica
Elektronski cigareti v lokalih, pisarnah: izrekli za 98.000 evrov glob

Ljubljana, 27. 12. 2025 19.54

Avtor:
Anja Kralj
Elektronski cigareti

V času zabav se med vonj po parfumih vedno pogosteje prikrade tudi za mnoge neprijeten vonj po elektronskih cigaretah. Čeprav so te v zaprtih javnih prostorih prepovedane, se zgodi, da se prisotni v teh prostorih mnogokrat sprašujejo, ali prepoved v Sloveniji sploh velja. Kot zatrjujejo zdravstveni inšpektorji, redno izvajajo nadzor nad spoštovanjem prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih. Skupno so leta 2025 izrekli za 98.000 evrov glob.

Vedno pogosteje je v nočnih lokalih, pisarnah in ostalih zaprtih javnih prostorih opaziti kadilce elektronskih cigaret, ki se ne menijo kaj dosti za preostale v prostoru. A v Sloveniji je prepovedano tudi kajenje elektronskih cigaret, so jasni na zdravstvenem inšpektoratu. V skladno z 39. členom Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov je prepovedano kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih, pojasnjujejo.

Elektronske cigarete niso neškodljive

Uporaba elektronskih cigaret izpostavi uporabnika pomembnim količinam zdravju škodljivih snovi in predstavlja tveganje za zdravje. Elektronske cigarete so tudi vir zelo visokih ravni majhnih delcev, ki vstopajo v dihalni sistem. Zaskrbljujoča je predvsem izpostavljenost rakotvornim in dražilnim snovem (formaldehid, acetaldehid, akrolein) ter različnim aromam, če so npr. elektronske cigarete kupljene v državah, ki arom še niso prepovedale, svarijo na NIJZ.

Elektronski cigareti
Elektronski cigareti
FOTO: Shutterstock

Kot poudarjajo, proizvajalci pogosto zavajajo s trditvijo, da so številne sestavine aerosola elektronskih cigaret prepoznane kot varne za zdravje, saj se uporabljajo v proizvodnji hrane, vendar pa je varnost preizkušena le ob zaužitju (arome, vlažilci oziroma topila). To pa ne pomeni, da so varne tudi pri vdihavanju. Elektronske cigarete še zdaleč niso tako neškodljive, kot so pogosto oglaševane ali opisane. Za posameznika, ki prej ni kadil, uporaba elektronskih cigaret pomeni izpostavljenost pomembnim ravnem zdravju škodljivih snovi in zvišanje tveganja za zdravje.

Skupno izrekli za 98.000 evrov glob

V letu 2025 je bilo do 22. 12. 2025 izvedenih preko 2.200 pregledov v zaprtih prostorih raznih gostinskih obratov, na prireditvah, avtobusnih postajah, železniških postajah in drugih zaprtih prostorih javnih objektov. V tem času je bilo skladno z Zakonom o prekrških izdanih pet obdolžilnih predlogov zoper mladoletnike, 58 odločb o prekršku z izrekom opomina, 63 odločb o prekršku z izrekom globe in 38 plačilnih nalogov. Skupna vrednost izrečenih glob znaša 98.000 evrov, so izračunali.

Prepoved kajenja oziroma uporabe tobačnih in povezanih izdelkov tako velja v zaprtih javnih prostorih, ki so dostopni širši javnosti na področju zdravstva, varstva otrok, vzgoje, izobraževanja, socialnega varstva, higienske nege, prometa, javnega prevoza, trgovine, gostinstva, turizma, športa, kulture in prireditev. Upoštevanje prepovedi kajenja oziroma uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov zagotovi lastnik, najemnik ali upravitelj prostorov, v katerih je kajenje prepovedano. ZOUTPI pa določa tudi globo za posameznika, če kadi oziroma uporablja tobak, tobačne izdelke ali povezane izdelke v javnih ali delovnih prostorih, kjer je to prepovedano, dodatno pojasnjujejo.

Zakon uvršča v skupino povezanih izdelkov vse elektronske cigarete z ali brez nikotina, nove tobačne izdelke za kajenje ali segrevanje (med katere sodijo tudi Ikos in podobni izdelki), zeliščne izdelke za kajenje ali segrevanje, nove nikotinske izdelke vključno z vodnimi pipami oziroma ''šišami'', kar pomeni, da za vse te izdelke velja prepoved kajenja oziroma uporabe v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih.

Kršitev določila prepovedi kajenja oziroma uporabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov v zaprtih javnih in delovnih prostorih se kaznuje z globo in sicer od 4000 do 33.000 evrov za pravno osebo, od 1600 do 8000 evrov za samostojnega podjetnika, od 800 do 2000 evrov za odgovorno osebo in 125 evrov za posameznika, naštevajo.

Zakaj je tudi pasivno kajenje v zaprtih notranjih prostorih škodljivo?

Kot pojasnjujejo na NIJZ, uporaba elektronskih cigaret pomembno zviša ravni majhnih delcev in nikotina v zraku zaprtih prostorov, nekatere raziskave so prikazale tudi zvišane ravni toluena in hlapnih organskih spojin. Ravni teh snovi so nižje kot pri kajenju običajnih cigaret v zaprtih prostorih. Varne ravni izpostavljenosti tobačnemu dimu oziroma sestavinam tobačnega dima pa ni, kakršenkoli obseg izpostavljenosti je škodljiv zdravju, kar velja tudi za izpostavljenost aerosolu elektronskih cigaret, zato se jim je treba izogibati. Izpostavljenost lahko predstavlja višje tveganje za zdravje pri otrocih, nosečnicah, starejših in bolnikih s kroničnimi boleznimi srca in žilja ali dihal, izpostavljajo.

Zdravstveni učinki še niso raziskani, prve ugotovitve niso spodbudne

Učinki dolgoročne uporabe elektronskih cigaret še niso raziskani oziroma znani, saj so v uporabi prekratek čas. Zaradi izpostavljenosti pomembnim količinam številnih zdravju škodljivih snovi in dejstva, da sestavine aerosola povzročijo patološke spremembe v tkivih različnih organov, je verjetno pri dolgotrajni uporabi elektronskih cigaret zvišano tveganje za razvoj bolezni srca in žilja, bolezni dihal in raka, naštevajo na NIJZ.

Pri tem so spomnili, da je Slovenija 24. aprila letos naredila pomemben korak pri zaščiti zdravja prebivalcev, predvsem mladih, saj je začela veljati prepoved vseh arom, razen tobačnih, v elektronskih cigaretah in njihovih polnilih. Kot poudarjajo, se je s tem Slovenija pridružila najnaprednejšim državam članicam EU, in sicer Estoniji, Litvi, Latviji, Danski, Madžarski, Nizozemski in Finski, ki so že uvedle podobne ukrepe, kljub temu, da na ravni EU to še ni obvezno za vse države članice. Učinki večine arom in vlažilcev na zdravje pri vdihavanju niso raziskani, učinkov dolgotrajnega vdihavanja teh snovi na zdravje še ne poznamo, še dodajajo.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jekras
27. 12. 2025 21.10
ok, kam naj pokličem če vidim koga ki kadi na omenjenih lokacijah?
Odgovori
0 0
SAME KLOBASE
27. 12. 2025 21.02
A še to boste narodu vzeli.... Prej ste vpili diskriminacija ne kadilcev........ Zaj imamo diskriminacijo kadilcev.... Pa še kazni pišete.... Pišejo naj kazni poslancem za ne uspešno delo
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
