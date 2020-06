Elon Musk, ki poje sovjetsko pesem? Gre za deepfake tehnologijo

Deepfake tehnologija, ustvarjanje lažnih, ponarejenih videoposnetkov, ki pa so videti neverjetno realistično, se pojavlja vse pogosteje. In če so nekateri posnetki, kot je primer Muska, ustvarjeni predvsem kot parodija, za zabavo spletnih uporabnikov, ta ista tehnologija predstavlja tudi nevarnost – predvsem z vidika morebitnega manipuliranja javnega mnenja.

Deepfake videoposnetke je namreč težko prepoznati kot lažne, spletne manipulacije pa so pripeljale do točke, ko praktično ne moremo več presoditi, kaj je resnično in kaj lažno. Tovrstna tehnologija se hitro razvija, predvsem pa postaja vse bolj enostavna in dostopna.

Morda enega najbolj znanih deepfake posnetkov so ustvarili raziskovalci z Univerze v Washingtonu, ki so z deepfake posnetkom nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame poskušali pokazati, kako se tovrstna tehnologija lahko zlorablja.