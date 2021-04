Bomo naprave lahko kmalu nadzorovali zgolj z mislimi?

Triminutni video posnetek, ki ga je objavilo podjetje Neuralink, prikazuje Pagerja, opičnjaka vrste makaka, ki so mu na obe strani možganov vdelali čipe in igra t.i. "mind pong". Čeprav so ga naučili, kako z roko premikati krmilno palico, so jo kasneje izklopili. Kot kaže, lahko Pager krmilo v igri nadzoruje tako, da o premikanju roke zgolj razmišlja, poroča The Guardian.

Neuralink deluje tako, da s pomočjo snemanja in dekodiranja električnih signalov iz možganov uporablja več kot 2000 elektrod, vsajenih v motorni korteks možganske skorje, ki usklajujejo gibanje rok in dlani.