Muskov neprebojni DeLorean, ki so ga poškodovali na veliki demonstraciji

Cybertruck je videti kot velik kovinski trapez na kolesih, bolj umetniški kos kot poltovornjak. Nenavadna oblika je še bolj izrazita, ker ni očitne ločnice med kabino in tovornim delom, saj je narejen iz enega kosa. Musk trdi, da je kovina, ki so jo uporabili, iz enakega materiala, kot delajo rakete v SpaceX.

Oseba z macolo ni poškodovala karoserije, a se je zalomilo, ko so v okno zalučali jekleno kroglo, ki je počilo. Musk je zaklel in šaljivo pripomnil, da "je še prostor za izboljšave."Ko je pobližje pogledal škodo, je videl, v eureka momentu, da krogla ni prebila stekla. Musk je naštel zmogljivosti novega vozila, ki presegajo moč fordovega F-150 in zmogljivosti porscheja 911.

Najdražja verzija bo lahko prevažala več kot tono in pol tovora, vleka bo omejena na sedem ton, pospešek od nič do 100 kilometrov na uro pa bo kar neverjetnih 2,9 sekunde. To je enako hitro kot McLaren 720S in celo hitreje kot Mercedes-AMG GT. Cena Teslinega vozila je prav tako zanimiva: osnovna verzija bo na voljo od 36.000 evrov dalje, bolje opremljena verzija Tri Motor AWD Cybertruck pa bo stala približno 63.000 evrov.