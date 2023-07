Ema odobrila prvo cepivo za zaščito dojenčkov pred virusom RSV

"Abrysvo je prvo cepivo proti RSV, namenjeno za pasivno imunizacijo dojenčkov od rojstva do šestega meseca starosti po cepljenju matere med nosečnostjo," je sporočila Ema in dodala, da je cepivo, ki ga proizvaja podjetje Pfizer, primerno tudi za aktivno imunizacijo odraslih, starih 60 let in več.

Zaščita dojenčkov traja do šest mesecev po rojstvu. Kot je še pojasnila Ema, je cepivo bivalentno, kar pomeni, da ščiti pred več kot enim sevom virusa. Maja so ga odobrili v ZDA.

Virus RSV je sicer pogost virus dihal, ki povzroča blage, prehladu podobne simptome. Večina ljudi okreva v enem do dveh tednih, pri ranljivih ljudeh, vključno s starejšimi, sladkornimi bolniki in tistimi z boleznimi pljuč ali srca, pa lahko povzroči resne težave.

Odobritev bo Ema sedaj posredovala Evropski komisiji, ki bo nato sprejela končno odločitev glede izdaje dovoljenja za promet s cepivom po vsej EU.

Odobritev cepiva Abrysvo sledi odobritvi cepiva Arexvy prejšnji mesec, ki je prvo cepivo za zaščito pred RSV, namenjeno starejšim od 60 let.