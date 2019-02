Erika Repovž: Kar je POP TV leta 1999 dobil, je optimalno razvil in še razvija

10. februarja 1999 je sedaj že pokojni novinar in moj dolgoletni sodelavec Borut Meško v osrednji informativni oddaji 24UR pripravil prispevek o novi spletni strani POP TV 24ur.com. Kot je dejal v napovedi, je 24UR dobila svojo mlajšo sestro. A ta ni nastala čez noč. Večina ne ve, da se je 24ur.com prej imenoval Res Slovenica in da je delo tedaj izredno mlade, kreativne in zagnane ekipe, ki jo je vse od začetka vodila urednica Erika Repovž , seveda s podporo direktorja podjetja Repro MS Tomaža Adamiča .

"To so bili zlati časi, ki jih imam v zelo lepem spominu. Vesela sem, da sem imela to priložnost," o svojih uredniških začetkih pravi Repovževa.

"Bili smo mlada, kreativna, zagnana ekipa. Poistovetili smo se s produktom in to je največja motivacija. Pustili so nas, da delamo, kot se nam je zdelo prav, saj so videli, da zadeva uspeva. In kako ne bi uspevala, če smo vsi delali tako, kot da bi vedeli, da se bo iz tega rodila velika zgodba. In se tudi je,” pripoveduje Repovževa, ki je od leta 2016 svetovalka za odnose z javnostmi na Vrhovnem državnem tožilstvu, pred tem pa je bila urednica in novinarka na Delu.

Vse se je začelo leta 1997. Repovževa se je ravno dobro vrnila z daljšega izpopolnjevanja v tujini, kjer se je seznanila s sodobnimi računalniškimi in spletnimi tehnologijami. Direktor Repra MS Tomaž Adamič je imel takrat idejo, da bi v računalniškem podjetju Repro MS naredil spletni časopis, kjer bi lahko uporabili programe, ki so jih imeli na voljo. Spletnih časopisov je bilo v tujini več, v Sloveniji pa še ne. Repovževa se je prijavila na razpis in ponudili so ji, da bi zasnovala in urejala informativno spletno stran. Zanjo je bil to izziv: “Slutila sem, da bo internet nekoč igral pomembno vlogo tudi v medijskem svetu. Danes je to nenavadno slišati, takrat je bilo kar nekoliko preroško.”

“Izdelala sem koncept in k sodelovanju povabila manjšo ekipo. Tehnično podporo so mi nudili na Repru MS – tam so bile glavne Goga Kukrika in Hojka Jarc. Jaz sem bila urednica časopisa. Stran se je imenovala Res Slovenica, lastniki podjetja pa že takrat niso skrivali, da želijo to potem naprej podariti. To je bilo zelo pionirsko dejanje, saj kaj takšnega takrat v Sloveniji še ni bilo. Tudi internetnih uporabnikov je bilo takrat zelo malo, v glavnem se je splet uporabljal za komuniciranje,” pripoveduje moja sogovornica in moja prva urednica.

Na Repru MS so razvili lasten CMS (content management system) in začeli orati ledino. Na začetku so na Res Slovenica objavljali v glavnem dnevne in agencijske novice. Bila je številčno zelo skromna novinarska ekipa, a polna zagona in kreativnih idej. Prvi novinarji so bili Miro Majcen(dolgoletni fotograf 24ur.com),Denis Pavlič (ki je bil dlje časa pozneje tudi urednik delo.si), Barbara Repovž (pozneje tudi dolgoletna urednica 24ur.com) in Dani Polajnar (uspešen podjetnik in motivator). "Tako smo začeli. Danes, ko pogledam nazaj, se mi zdi neverjetno, kaj vse je bila sposobna najrediti tako majhna ekipa," se začetkov spominja Repovževa.

Kmalu se je ekipa začela širiti. "Imeli smo vedno večje ambicije, zato smo k sodelovanju povabili tudi kolumniste. Priznani ekonomist in kolumnist Mićo Mrkaić je svoje prve kolumne objavil prav na Res Slovenici. Ostali zanimivi kolumnisti so bili še Bojan Bugarič, Boštjan Horvat, Vuk Ćosić(avtoriteta na področju interneta), Boris Čibej, ki je takrat sodeloval z Mišom Alkalajem(Matkurja). Z nasveti pa je pomagal tudi Luka Frelih (računalniški programer in umetnik). Ta imena so pritegnila bralce. Skoraj nič se nismo oglaševali, branost pa nam je hitro začela rasti. Nekako je bil cilj direktorja Adamiča, da po dveh letih izdelek preda naprej mediju z vizijo na področju internetnega novinarstva."