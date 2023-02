Eritritol: nič kalorij, a tveganje za srčni infarkt in možgansko kap

Eritritol je po videzu, strukturi in okusu zelo podoben navadnemu belemu sladkorju. Ker ne vsebuje glutena in je praktično brez energijske vrednosti (ima 0 kalorij), je v zadnjem času postal zelo priljubljen nadomestek navadnega belega sladkorja. Pridobljen je z naravnim postopkom fermentacije glukoze iz koruznega škroba in se tako uvršča med naravna sladila. Priljubljen je predvsem pri keto dietah, izdelkih za diabetike, včasih ga primešajo tudi k sladilu stevia.

A pozor, to zamenjavo za sladkor so raziskovalci zdaj povezali s povečanim tveganjem za strjevanje krvi, možgansko kapjo, srčnim infarktom in smrtjo. "Stopnja tveganja ni nizka," za CNN opozarja vodja študije dr. Stanley Hazen. Raziskava je bila objavljena v znanstveni reviji Nature Medicine. Kot kažejo ugotovitve, so bili ljudje z že obstoječimi tveganji za srčne bolezni, kot je diabetes, kar dvakrat bolj izpostavljeni srčnemu infarktu, če so imeli v krvi visoke ravni eritritola. Dodatne laboratorijske raziskave in raziskave na živalih so pokazale, da lahko eritritol povzroča lažje strjevanje krvnih ploščic. Strdki se lahko odlomijo in potujejo v srce, kar povzroči srčni infarkt, ali v možgane, kjer sprožijo možgansko kap, povzema CNN.