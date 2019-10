Dve desetletji skrival etiopsko krono iz 18. stoletja, ki jo je odkril v kovčku

Nato je aprila 1998, medtem ko je iskal določene dokumente, naletel na omenjeno krono - ta se je skrivala v kovčku, ki ga je za seboj pustil eden izmed njegovih gostov. "Pogledal sem v kovček in videl nekaj resnično izjemnega. Pomislil sem 'to ne more biti res'. To je ukradeno. To ne bi smelo biti tu. To pripada Etiopiji."

Lastnika kovčka, čigar imena javnosti ne želi razkriti, je z najdbo soočil in mu obljubil, da krona "ne bo zapustila njegovega doma, razen ko se bo vrnila v Etiopijo." Kulturne dediščine svoje domovine namreč ni želel vrniti "istemu režimu, ki je dopustil, da so krono ukradli". In tako se je odločil, da bo postal nekakšen varuh krone, vse dokler je ne bo mogoče vrniti v domovino. Kar 21 let se je tako skrivala v njegovem stanovanju. V tem času so do njega prihajala tudi določeni pritiski s strani Etiopijcev, ki so vedeli, da se krona nahaja v njegovih rokah. "A vedel sem, če jo predam nazaj, bo znova izginila."

Ko pa je v lanskem letu na oblast v Etiopiji prišel premier Abiy Ahmed, je Sirak menil, da se je situacija v njegovi domovini zadostno spremenila, da lahko kulturni zaklad vrne. "Končno je napočil čas, da se krona vrne pravim lastnikom - in to je etiopsko ljudstvo," je povedal za BBC.

Brand je za AFPpotrdil, da ga je Sirak kontaktiral in"povedal, da ima v lasti etiopski artefakt, ki ima velik kulturni pomen: izkazalo se je, da je Sirak Asfaw varuh redke etiopske krone iz 18 .stoletja," je dejal. Nizozemska vlada je potrdila, da jih je Brand obvestil o obstoju krone. Njeno pristnost pa je potrdil tudi Jacopo Gnisci, znanstveni sodelavec Oxsfordske univerze – ta je za AFPpovedal, da na svetu obstaja približno dva ducata tovstnih kron, imenovanih "zewd".