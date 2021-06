EU proti Googlu uvedla protimonopolno preiskavo

Skrbi nas, da je Google konkurenčnim spletnim oglaševalskim storitvam otežil konkurenco v tehnologiji prikaznih oglasov, je dejala vodja EU za konkurenco Margrethe Vestager. "Storitve spletnega oglaševanja so v središču tega, kako Google in založniki monetizirajo svoje spletne storitve. Google zbira podatke za ciljno oglaševanje, prodaja oglasni prostor in deluje tudi kot posrednik pri spletnem oglaševanju," je v sporočilu za javnost zapisala evropska komisarka.

Google je prisoten na skoraj vseh ravneh dobavne verige za spletno prikazano oglaševanje. Kot je še dejala Vestagerjeva, je komisija zaskrbljena, da je konkurenčnim spletnim oglaševalskim storitvam otežil konkurenco v tem oglaševalskem kolaču.

Gre za precej neopaženo zadevo, a zelo prevladujočo tehnologijo, ki služi kot posrednik med spletnimi oglaševalci in založniki. To je bilo v ospredju tudi nedavnega primera v Franciji, ki so ga sprožile ameriška medijska skupina News Corp, francoski dnevnik Le Figaro in belgijska medijska skupina Rossel, varuh konkurence pa je Google kaznoval z 220 milijoni evrov globe.

Tako kot v Franciji bo tudi EU skušala ugotoviti, ali Google prednostno obravnava lastne tehnologije AdX in Doubleclick, a bo ob tem preučila tudi druge vidike njegovega poslovanja. Preiskava bo šla tudi v smeri preučitve Googlovih načrtov, da prepove namestitev piškotkov tretjih oseb v brskalnik Chrome, kar je razjezilo nekatere založnike in oglaševalce.

Varuh konkurence bo preučil tudi, ali obstaja obveza uporabe storitve Display & Video 360 in Google Ads za oglaševanje na YouTube.

V Googlu so ob tem pojasnili, da bodo še naprej konstruktivno sodelovali z Evropsko komisijo, da bi odgovorili na njihova vprašanja, ter evropskim podjetjem in potrošnikom predstavili prednosti njihovih izdelkov.

Preiskava se bo tako usmerila na pomemben del Googlovega poslovnega modela. Gigant je lani več kot 80 odstotkov prihodkov oz. 147 milijard dolarjev (124 milijard evrov) ustvaril s storitvijo oglaševanja.