EU začasno blokirala možnost nacionalnih prepovedi družbenih omrežij za mlade

V Bruslju menijo, da bi notranji trg EU postal razdrobljen, če bi države članice same sprejemale nacionalne zakone in uveljavljale različne starostne omejitve za uporabo družbenih omrežij. Obenem se bojijo, da se državam članicam nato ne bi mudilo sprejeti zakonodaje na ravni EU, če bodo že imele uveljavljena lastna pravila na nacionalni ravni.
"Zdaj se moramo osredotočiti na pogajanja o evropskem aktu za varnost otrok in zagotoviti učinkovito izvrševanje naših pravil," je dejal predstavnik komisije za odnose z javnostmi Thomas Regnier.
Komisija upa, da bodo države članice EU in Evropski parlament v naslednjih nekaj mesecih dosegli dogovor o novih pravilih.
Bruselj je tako blokiral predlog avstrijske zakonodaje, saj so ga oblasti na Dunaju o njem obvestile v času priprave evropske zakonodaje. V skladu z zakonodajo EU morajo države članice obvestiti Evropsko komisijo, da se zagotovi, da njihovi zakonski predlogi ne kršijo pravil EU. V kolikor se na ravni EU pripravlja akt s področja, ki ga želi z osnutkom regulirati država članica, imajo v Bruslju možnost, da sprejetje nacionalne zakonodaje odložijo za od 12 do 18 mesecev.
Ne za vse
Odločitev o prepovedi sprejemanja nacionalnih zakonov s področja omejevanja dostopa do družbenih omrežij za 12 mesecev sicer ne bo veljala za vse države članice. Med njimi sta Francija in Grčija. Trimesečno obdobje mirovanja, v katerem lahko komisija oceni predlog nacionalne zakonodaje, se je namreč izteklo pred predstavitvijo evropskega akta s tega področja.
Za avstrijski predlog pa to ne velja, saj je Avstrija komisijo o njem obvestila julija, tako da se je obdobje mirovanja izteklo v teh dneh.
Evropska komisija je predlog akta za varnost otrok sprejela septembra. Po predlogu akta bo za otroke do 13. leta starosti v EU veljala prepoved dostopa do družbenih omrežij. Mladostniki, stari od 13 do 15 let, bodo lahko uporabljali družbena omrežja, a le prek računov, ki jih vzpostavijo starši ali skrbniki. Lasten račun na družbenih omrežjih bo mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu.
Slovenija je akt pozdravila. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so sicer že pred tem opravili pregled stanja na tem področju ter kot primerno rešitev za slovensko okolje prepoznali postopen pristop, ki vključuje starostno mejo 15 let za samostojen dostop do družbenih omrežij.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.