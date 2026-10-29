EU začasno blokirala možnost nacionalnih prepovedi družbenih omrežij za mlade

V Bruslju menijo, da bi notranji trg EU postal razdrobljen, če bi države članice same sprejemale nacionalne zakone in uveljavljale različne starostne omejitve za uporabo družbenih omrežij. Obenem se bojijo, da se državam članicam nato ne bi mudilo sprejeti zakonodaje na ravni EU, če bodo že imele uveljavljena lastna pravila na nacionalni ravni.

"Zdaj se moramo osredotočiti na pogajanja o evropskem aktu za varnost otrok in zagotoviti učinkovito izvrševanje naših pravil," je dejal predstavnik komisije za odnose z javnostmi Thomas Regnier.

Komisija upa, da bodo države članice EU in Evropski parlament v naslednjih nekaj mesecih dosegli dogovor o novih pravilih.

Bruselj je tako blokiral predlog avstrijske zakonodaje, saj so ga oblasti na Dunaju o njem obvestile v času priprave evropske zakonodaje. V skladu z zakonodajo EU morajo države članice obvestiti Evropsko komisijo, da se zagotovi, da njihovi zakonski predlogi ne kršijo pravil EU. V kolikor se na ravni EU pripravlja akt s področja, ki ga želi z osnutkom regulirati država članica, imajo v Bruslju možnost, da sprejetje nacionalne zakonodaje odložijo za od 12 do 18 mesecev.