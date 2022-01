Europol bo moral zbrisati obsežno zbirko osebnih podatkov

Evropski policijski urad Europol bo prisiljen izbrisati velik del obsežne shrambe osebnih podatkov, saj je nadzornik za varstvo podatkov ugotovil, da jih je urad zbral nezakonito.

Kot ugotavlja Evropski nadzornik za varstvo podatkov (EDPS), je Europol bazo z občutljivimi podatki, ki vsebuje milijarde točk informacij, pridobil iz poročil o kaznivih dejanjih, s "hekanjem" šifriranih telefonskih storitev in vzorčenjem prosilcev za azil, ki sploh niso bili nikoli vpleteni v noben zločin. Glede na interne dokumente, ki jih je pridobil medij The Guardian, Europolov predpomnilnik vsebuje vsaj 4 petabajte – kar je 3 milijone CD-ROMov ali petina celotne vsebine ameriške Kongresne knjižnice. Zagovorniki varstva podatkov pravijo, da obseg informacij, ki jih hranijo v Europolovih sistemih, pravzaprav pomeni množični nadzor in je korak bližje k temu, da postane evropska različica ameriške nacionalne varnostne agencije (NSA), organizacije, katere tajno spletno vohunjenje je razkril žvižgač Edward Snowden.

icon-expand Digitalna zasebnost FOTO: Shutterstock

Med kvadrilijoni shranjenih bajtov so občutljivi podatki o vsaj četrt milijona trenutnih ali nekdanjih osumljencev terorizma in hudih kaznivih dejanj, pa tudi o množici drugih ljudi, s katerimi so bili v stiku. Podatke so od nacionalnih policijskih organov zbirali zadnjih šest let. Nadzorni organ je Europolu naročil, naj izbriše vse podatke, ki jih hranijo več kot šest mesecev, in mu dal eno leto, da ugotovi, katere podatke lahko torej zakonito hrani.

Evropski odločevalci razdeljeni glede kompromisov med varnostjo in zasebnostjo S to konfrontacijo se je nadzorni organi po robu postavil močni varnostni agenciji, ki je pripravljena postati središče umetne inteligence v policiji. Odločitev razkriva tudi globoke politične delitve med evropskimi odločevalci glede kompromisov med varnostjo in zasebnostjo. Končni izid tega soočenja bo imel posledice za prihodnost zasebnosti v Evropi in zunaj nje. Zdi se, da je evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson bolj na strani Europola. "Organi pregona potrebujejo orodja, vire in čas za analizo podatkov, ki so jim zakonito posredovani," je dejala in dodala, da je Europol v Evropi platforma, ki s svojim delom podpira nacionalne policijske organe. Pravni pomisleki, ki jih je izpostavil urad, za Europol predstavljajo "resen izziv", pravi komisija. Lani je predlagala korenite spremembe uredbe, ki bi razširila Europolova pooblastila. Če bi bil zakon sprejet, bi se podatkovni predpomnilnik lahko dejansko legaliziralo za nazaj, z ohranjeno vsebino pa bi lahko testirali nova orodja umetne inteligence in strojnega učenja.