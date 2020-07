Evolucija emotikonov: pred desetimi leti smo začeli komunicirati s smeški, srčki in jajčevci

Kdaj ste si nazadnje s prijatelji, svojci ali partnerjem dopisovali, ne da bi v sporočilu uporabili en sam čustveni simbol? Emotikoni nam pogosto omogočajo, da izrazimo svoja čustva in potrebe zgolj z nekaj znaki. Mlajše generacije tvorijo cele stavke zgolj z uporabo smeškov in drugih simbolov. Zdi se, kot da so z nami že od nekdaj, a zgodovina emotikonov ni tako zelo dolga.

Čeprav so se prvi emotikoni na Japonskem uradno pojavili že leta 1999, takrat še v črno-beli različici, so šele leta 2010 dobili svojo poenoteno obliko. Standardizirala jih je neprofitna organizacija Unicode Consortium, krovna organizacija, ki združuje vsa pomembnejša podjetja iz panoge računalniških in informacijskih tehnologij in je zadolžena za razvoj in koordinacijo standarda za kodiranje znakov v računalništvu. Takrat je ustanovila tudi poseben pododbor za čustvene simbole (Unicode Emoji Subcommittee), kar je pomenilo tudi nekakšno prelomnico pri prepoznavanju emotikonov kot oblike komunikacije.

Zamisel, da bi 17. julija obeležili svetovni dan emotikonov, se je leta 2014 porodila Avstralcu Jeremyju Burgu, ustanovitelju "Emojipedije". Za ta datum se je odločil zato, ker se je pojavljal na emotikonu koledarja pri iPhonih.

Poglejmo, kako so se čustveni simboli razvijali v zadnjem desetletju in s tem odražali tudi družbene spremembe.

2011: iPhone vključi emotikone v svojo tipkovnico

Leta 2011 se je na Applovih pametnih telefonih prvič pojavila tipkovnica s čustvenimi simboli. Pri Android telefonih pa so jo na tipkovnico dodali šele leta 2013.

2013: Beseda 'emoji' pride v angleški slovar

Do leta 2013 smo uporabniki pametnih telefonov emotikone v sporočilih začeli uporabljati tako pogosto, da je beseda "emoji" postala vsakdanji izraz, ki so ga vključili v Oxfordov angleški slovar. Izraz je dobil tudi svojo slovarsko definicijo: "Majhna digitalna podoba ali ikona, s katero izražamo idejo, čustvo in podobno."

2014: Prvi svetovni dan emotikonov

Spletni svet je obeležil prvi svetovni dan emotikonov. Tega leta so smeški postali tudi bolj vključujoči. Prvič se je namreč pojavila možnost izbire barve kože in las, da so se lahko posamezniki bolj poistovetili z njimi. S tem se je začela tudi širiti raznolikost likov, ki nam jih ponuja tipkovnica za emotikone.

2015: Blokiranje simbola za jajčevec

Do tega leta se je jezik emotikonov že tako razvil, da so v različnih krogih različni simboli dobili dodatne podpomene. Eden takšnih je jajčevec, ki je postal eden osrednjih simbolov za komuniciranje o spolnih odnosih. Instagram je zaradi te spolne konotacije tega leta celo blokiral uporabo simbola za jajčevec (pozneje so ga znova dovolili).

2016: Umik emotikona za pištolo

Leta 2015 so 12-letnico iz Virginije obsodili za grožnje šoli, ko je na svojem Instagramovem profilu objavila sporočilo, ki je vsebovalo simbole za pištolo, bombo in nož. Ker so se tistega leta v ZDA vrstili strelski, po svetu pa teroristični napadi, je Apple emotikon za pištolo zamenjal za emotikon vodne pištole. Sledile so tudi druge platforme in do leta 2018 je emotikon pištole izginil.