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Znanost in tehnologija

Evropa z novo raketo v vesolje, na krovu tudi slovenski satelit

Nordmela, 06. 09. 2026 13.14 pred 35 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.V. STA
Izstrelitev rakete na Norveškem

Nemško podjetje Isar Aerospace je z Norveške v orbito izstrelilo 28 metrov dolgo raketo Spectrum. Nosila je pet satelitov, ki so jih med poletom v orbiti uspešno namestili, je sporočilo nemško podjetje. Dodali so, da je bila po namestitvi satelitov tudi njihova ločitev od rakete uspešno izvedena. Med sateliti je tudi slovenski satelit TRISAT-S, ki predstavlja "nov pomemben slovenski korak na področju vesoljskih tehnologij", so sporočili iz vesoljskega podjetja Skylabs.

Podjetje Isar Aerospace je prvi testni polet izvedlo marca 2022, vendar je raketa 30 sekund po vzletu strmoglavila v morje in eksplodirala. Druga izstrelitev je bila predvidena za januar, a so jo večkrat preložili.

Evropa je pri izstreljevanju satelitov večinoma nesamostojna, po prekinitvi sodelovanja z ruskimi raketami Sojuz pa se je pri pošiljanju raket v orbito z lastno tehnologijo soočila z več težavami. Večino evropskih satelitov je izstrelilo podjetje SpaceX Elona Muska, ki deluje iz Združenih držav Amerike.

Izstrelitev rakete na Norveškem
Izstrelitev rakete na Norveškem
FOTO: Skylabs - Univerza v Mariboru

Prvi poskus Zahodne Evrope, da bi s pomočjo podjetja Virgin Orbit milijarderja Richarda Bransona izstrelila satelit, januarja 2023 ni uspel. Zaradi prijavljene "anomalije" satelit namreč ni dosegel orbite.

ZDA so lani izstrelile 198 raket, Evropa pa le osem, navaja Isar Aerospace, podjetje pa zdaj želi vzpostaviti zmogljivosti za izdelavo do 40 nosilnih raket na leto. Evropa stavi na novo generacijo manjših komercialnih nosilnih raket, ki so še v zgodnji fazi razvoja in naj bi v prihodnje omogočile cenejše izstreljevanje satelitov. Vesoljsko podjetje je avgusta sporočilo, da je z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) podpisalo pogodbo, s katero si je zagotovilo 230 milijonov dolarjev za pospešitev razvoja nosilnih raket in širitev izstrelitvene infrastrukture.

Nemški kancler Friedrich Merz je marca skupaj z norveškim premierjem obiskal izstrelišče podjetja Isar Aerospace in znova opozoril na zaskrbljenost Evrope zaradi njene odvisnosti od ZDA, tudi na področju zmogljivosti za izstreljevanje v vesolje.

Izstrelitvena ploščad nemškega podjetja Isar Aerospace v vesoljskem pristanišču Andøya
Izstrelitvena ploščad nemškega podjetja Isar Aerospace v vesoljskem pristanišču Andøya
FOTO: AP

Slovenski satelit med izstreljenimi

Sateliti Trisat-S so plod znanja in dela raziskovalcev mariborske fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v sodelovanju s prav tako mariborskim podjetjem SkyLabs.

"Čeprav deluje v nizki Zemljini orbiti, je misija namensko zasnovana za soočanje z izzivi prihodnjega raziskovanja globokega vesolja," so sporočili.

Kot je pojasnil dr. Iztok Kramberger, vodja projekta, s temi preizkusi odpirajo pot misijam, ki bodo delovale avtonomno, učinkovito in tudi tam, kjer je energije zelo malo.

"V naslednjih petih letih bo TRISAT-S služil kot dolgoročni tehnološki demonstrator, namenjen preverjanju, katere so potrebne oz. ključne zmogljivosti za majhna vesoljska plovila z omejenimi energetskimi viri. Satelit je opremljen s šestimi miniaturnimi kamerami, širokopasovno komunikacijo ter konceptom energetske hibernacije na osnovi primarnih baterij – rešitve, ki je ključna za misije, kjer je sončna energija omejena ali nedostopna," so dodali.

isar aerospace satelit skylabs

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KOMENTARJI1

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Watcherman
06. 09. 2026 14.09
Je bil spet nateg,laž in pravljica naš planet je pa ploščat baje phahahahahahahahahahaha?????.Lp
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bibaleze
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