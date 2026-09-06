Evropa z novo raketo v vesolje, na krovu tudi slovenski satelit

Podjetje Isar Aerospace je prvi testni polet izvedlo marca 2022, vendar je raketa 30 sekund po vzletu strmoglavila v morje in eksplodirala. Druga izstrelitev je bila predvidena za januar, a so jo večkrat preložili. Evropa je pri izstreljevanju satelitov večinoma nesamostojna, po prekinitvi sodelovanja z ruskimi raketami Sojuz pa se je pri pošiljanju raket v orbito z lastno tehnologijo soočila z več težavami. Večino evropskih satelitov je izstrelilo podjetje SpaceX Elona Muska, ki deluje iz Združenih držav Amerike.

Izstrelitev rakete na Norveškem FOTO: Skylabs - Univerza v Mariboru

Prvi poskus Zahodne Evrope, da bi s pomočjo podjetja Virgin Orbit milijarderja Richarda Bransona izstrelila satelit, januarja 2023 ni uspel. Zaradi prijavljene "anomalije" satelit namreč ni dosegel orbite. ZDA so lani izstrelile 198 raket, Evropa pa le osem, navaja Isar Aerospace, podjetje pa zdaj želi vzpostaviti zmogljivosti za izdelavo do 40 nosilnih raket na leto. Evropa stavi na novo generacijo manjših komercialnih nosilnih raket, ki so še v zgodnji fazi razvoja in naj bi v prihodnje omogočile cenejše izstreljevanje satelitov. Vesoljsko podjetje je avgusta sporočilo, da je z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) podpisalo pogodbo, s katero si je zagotovilo 230 milijonov dolarjev za pospešitev razvoja nosilnih raket in širitev izstrelitvene infrastrukture. Nemški kancler Friedrich Merz je marca skupaj z norveškim premierjem obiskal izstrelišče podjetja Isar Aerospace in znova opozoril na zaskrbljenost Evrope zaradi njene odvisnosti od ZDA, tudi na področju zmogljivosti za izstreljevanje v vesolje.

Izstrelitvena ploščad nemškega podjetja Isar Aerospace v vesoljskem pristanišču Andøya FOTO: AP

Slovenski satelit med izstreljenimi