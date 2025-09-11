Svetli način
Znanost in tehnologija

Nova Applova funkcija prevajanja v živo z AirPods pri nas ne bo delovala

Bruselj, 11. 09. 2025 19.36 | Posodobljeno pred 3 minutami

Apple je ta teden predstavil novo generacijo slušalk AirPods, ki prinašajo privlačno funkcijo, simultano prevajanje govorjenega jezika v živo neposredno prek slušalk. A medtem ko bodo uporabniki v ZDA in drugod po svetu lahko izkusili to novost, Evropejcem ostaja nedosegljiva. Razlog se skriva v obveznostih, ki jih Applu nalaga evropska digitalna zakonodaja.

Na torkovi predstavitvi novih iPhonov in AirPods je Apple izpostavil funkcijo, ki bo uporabnikom olajšala medkulturno komunikacijo: prevajanje govorjenega jezika v realnem času. Funkcija deluje, ko so AirPods povezane z iPhonom, opremljenim z Applovo različico umetne inteligence, imenovano Apple Intelligence.

Po poročanje Politica za evropske uporabnike obstaja pomembna omejitev. Kot je zapisano na Applovi strani za podporo "Prevajanje v živo z AirPods ni na voljo, če ste v EU in je država ali regija vašega Apple računa prav tako v EU."

Podjetje je funkcijo blokiralo zaradi lastne interpretacije obveznosti zakona EU o digitalnih trgih, natančneje zaradi odločitve Evropske komisije iz marca. V odločitvi je navedeno, da mora proizvajalec iPhona nekatere funkcije omogočiti združljivost s konkurenčnimi napravami. Apple se je že večkrat pritožil, da takšne regulative otežujejo uvajanje njegovih novih storitev, vključno z umetno inteligenco.

AirPods Pro 3
AirPods Pro 3 FOTO: AP

Funkcija prevajanja trenutno podpira angleščino, francoščino, nemščino, portugalščino in španščino. Do konca leta naj bi sledile še italijanščina, japonščina, korejščina in kitajščina. Vendar evropski uporabniki za zdaj ostajajo brez dostopa do te tehnološke novosti, poroča Politico.

