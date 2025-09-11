Nova Applova funkcija prevajanja v živo z AirPods pri nas ne bo delovala

Na torkovi predstavitvi novih iPhonov in AirPods je Apple izpostavil funkcijo, ki bo uporabnikom olajšala medkulturno komunikacijo: prevajanje govorjenega jezika v realnem času. Funkcija deluje, ko so AirPods povezane z iPhonom, opremljenim z Applovo različico umetne inteligence, imenovano Apple Intelligence.

Po poročanje Politica za evropske uporabnike obstaja pomembna omejitev. Kot je zapisano na Applovi strani za podporo "Prevajanje v živo z AirPods ni na voljo, če ste v EU in je država ali regija vašega Apple računa prav tako v EU."

Podjetje je funkcijo blokiralo zaradi lastne interpretacije obveznosti zakona EU o digitalnih trgih, natančneje zaradi odločitve Evropske komisije iz marca. V odločitvi je navedeno, da mora proizvajalec iPhona nekatere funkcije omogočiti združljivost s konkurenčnimi napravami. Apple se je že večkrat pritožil, da takšne regulative otežujejo uvajanje njegovih novih storitev, vključno z umetno inteligenco.