Evropska komisija odobrila zdravilo Zolgensma za zdravljenje spinalne mišične atrofije

Družba AveXis, ki je del družbe Novartis, je sporočila, da je Evropska komisija pogojno odobrila uporabo zdravila Zolgensma za zdravljenje bolnikov s spinalno mišično atrofijo (SMA). Odobritev se nanaša na dojenčke in majhne otroke s SMA s telesno maso do 21 kg, v skladu z odobrenimi navodili za odmerjanje. Evropska odobritev velja za vseh 27 držav članic EU ter za Islandijo, Norveško, Liechtenstein in Združeno kraljestvo.

V Evropi se sicer vsako leto rodi približno od 550 do 600 otrok z omenjeno redko živčno-mišično boleznijo, ki jo povzroča odsotnost ali okvara delujočega gena SMN1. Povzroči naglo in nepovratno izgubo motoričnih nevronov, ki so odgovorni za mišične funkcije, kot so dihanje, požiranje in osnovno gibanje. Zdravilo Zolgensma je genska terapija, daje se kot enkratni odmerek intravenske infuzije, ki dostavi novo, delujočo kopijo gena SMN1 v bolnikove celice in odpravi genski vzrok bolezni z zamenjavo manjkajočega ali nedelujočega gena ter posledično ustavi nadaljnje napredovanje bolezni.

Predsednica organizacije SMA EvropaMencia de Lemus je za medije sporočila, da pozdravljajo novico o odobritvi zdravila. "V to dolgo pričakovano terapijo je bilo položenih veliko upov. Zdaj morajo vsi vpleteni deležniki zagotoviti, da bodo lečeči zdravniki, skupaj s starši, lahko izkoristili najboljšo terapevtsko možnost na podlagi prednosti, ki jih posameznemu bolniku prinaša vsaka od njih. Zbiranje nadaljnjih podatkov o tem, kako zdravilo vpliva na življenje bolnikov, bo izjemno pomembno za boljše razumevanje potenciala te nove terapije za izboljšanje življenja oseb s SMA," je dejala.

Omenjeno zdravilo sicer predstavlja veliko breme za zdravstvene sisteme v Evropi. Skupni stroški zdravljenja so ocenjeni na 2,5 do štiri milijone evrov na bolnika v zgolj prvih 10 letih. Odločitve o končnem oblikovanju cen in financiranju se sprejemajo na lokalni ravni. Trenutno potekajo dogovori med proivajalcem zdravila in vladami EU, da bi bolnikom omogočil hitrejši dostop do zdravila.