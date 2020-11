Evropska komisija potrdila dogovor s Pfizerjem in BioNTechom o nakupu cepiva

V Bruslju so dogovor z ameriškim ameriškim farmacevtskim velikanom in nemškim biotehnološkim podjetjem potrdili, potem ko sta podjetji pred dnevi sporočili, da se je cepivo v tretji fazi kliničnih testiranj, ki še poteka, izkazalo za 90-odstotno učinkovito.

Tudi rusko cepivo proti covidu-19 naj bi bilo po navedbah proizvajalca več kot 90-odstotno učinkovito

Rusko cepivo proti covidu-19 Sputnik V je več kot 90-odstotno učinkovito, je danes sporočil proizvajalec, ruski inštitut Gamaleja, potem ko so ga testirali na 16.000 prostovoljcih.

Glede na število posameznikov, ki so se po cepljenju okužili z novim koronavirusom, in tistih, ki so dobili placebo, je učinkovitost cepiva Sputnik V 92-odstotna, so sporočili iz Gamaleje.

Rusija je bila prva država, ki je odobrila cepivo za širšo uporabo, saj je avgusta registrirala cepivo Sputnik V.

Klinično testiranje Sputnika V so v Rusiji začeli v začetku septembra, v njem pa sodeluje 40.000 prostovoljcev. Rusi načrtujejo, da bodo Sputnik V naročile tudi druge države. Prejeli naj bi že naročila več deset držav. V Rusiji sicer razvijajo še dve cepivi.