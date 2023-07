Evropska raketa Ariane 5 še zadnjič poletela v vesolje

Nosilna raketa Ariane 5 je pozno ponoči v vesolje poletela iz vesoljskega izstrelišča Kourou v Francoski Gvajani. To je bil njen 117. in hkrati zadnji polet, raketa pa je v vesolje uspešno ponesla dva satelita, in sicer francoski vojaški ter nemški telekomunikacijski satelit.

Polet je potekal brez težav, spremljalo ga je več sto gledalcev, med njimi tudi nekdanja francoska pravosodna ministrica Christiane Taubira. Izstrelitev vojaškega satelita je francoski obrambni minister Sebastien Lecornu označil kot pomembno prelomnico za francoske oborožene sile.