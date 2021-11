Evropski južni observatorij odkril najbližji črni luknji

Opazovani par črnih lukenj je od Zemlje oddaljen 89 milijonov svetlobnih let, kar se lahko zdi veliko, a je precej manj od naslednjega najbližjega para, ki so ga raziskovalci odkrili 470 milijonov svetlobnih let stran. Supermasivne črne luknje se nahajajo v središčih obsežnih galaksij in ko se dve takšni galaksiji združita, se bosta slej ko prej združili tudi črni luknji. Par, ki se nahaja v galaksiji NGC 7727, je medsebojno oddaljen zgolj 1600 svetlobnih let.

"Gre za prvo odkritje dveh supermasivnih črnih lukenj, ki sta tako blizu ena drugi, z manj kot polovico medsebojne razdalje dosedanjih rekorderk," je povedala Karina Voggel, glavna avtorica študije o odkritju, ki so ga objavili v spletni izdaji znanstvene revije Astronomy & Astrophysics. Soavtor Holger Baumgart je dodal, da "majhna medsebojna razdalja in hitrost gibanja pričata o združitvi v eno orjaško črno luknjo, verjetno tekom naslednjih 250 milijonov let".