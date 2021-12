Evropski observatoriji v objektive ujeli prve posnetke teleskopa James Webb v vesolju

Teleskop so opazovali tudi na Astronomskem institutu Romunski akademiji v Bukarešti. Posnetek, ki so ga delili, prikazuje teleskop James Webb in drugo stopnjo rakete Ariane 5. Tudi ta posnetek je nastal okoli šest ur po izstrelitvi, ko je bil teleskop od Zemlje oddaljen okoli 95.000 kilometrov. V svoj objektiv pa so teleskop in raketo ujeli tudi v Nemčiji.

Na svoji vesoljski odiseji bo James Webb zbiral številne namige, ki bodo znanstvenikom pomagali pri boljšem razumevanju vesolja in Zemlji podobnih planetov zunaj našega osončja, pri čemer bo preučeval tudi pogoje v atmosferi in morebitne sledi življenja. S pomočjo naprednih instrumentov bo teleskop na svoji zgodovinski misiji preučeval nastanek vesolja vse do 200 milijonov let po velikem poku pred 13,8 milijarde let, kar je za 300 milijonov let več kot njegov predhodnik Hubble. Raziskovalci upajo, da bodo s pomočjo novega teleskopa odkrili čim več informacij o rojstvu in razvoju prvih galaksij in zvezd.