Evropski parlament do poletja zahteva enotne polnilnike za mobilne naprave

S 582 glasovi za, 40 proti in 37 vzdržanimi so evropski poslanici sprejeli resolucijo, ki med drugim zahteva univerzalne polnilnike za vse mobilne naprave. "Regulatorno ukrepanje EU za zmanjšanje elektronskih odpadkov in spodbujanje potrošnikov k trajnostnim odločitvam je nujno," so poudarili v resoluciji.

Ljudje namreč na svetovni ravni ustvarimo približno 50 milijonov metrskih ton elektronskih odpadkov na leto, v povprečju več kot 6 kilogramov na osebo. V Evropi smo leta 2016 ustvarili je 12,3 milijona ton elektronskih odpadkov, kar je povprečno 16,6 kilograma na prebivalca. Tudi kratka življenjska doba nekaterih naprav vodi do več tovrstnih odpadkov, ugotavlja resolucija.

Evropska komisija se sicer zadnje desetletje zavzema za enotno metodo polnjenja, s čimer pa se ne strinjajo nekateri tehnološki velikani, češ da bo takšen zakon zatrl inovacije, škodoval okolju in uporabnikom povzročal nepotrebne motnje. Evropski parlament zdaj zahteva, da Evropska komisija najpozneje do letošnjega julija pripravi zavezujoča pravila o enotnem polnilniku oziroma sprejme izvedbeni akt, predviden v Direktivi o radijski opremi iz leta 2014 ali po potrebi predstavi zakonodajni ukrep, so nam sporočili s slovenske pisarne Evropskega parlamenta.

V Parlamentu menijo, da mora Komisija brez oviranja inovacij zagotoviti "redno preverjanje zakonodajnega okvira za skupni polnilnik, da bo mogoče upoštevati tehnični napredek". Poslanke in poslanci so ponovili, da so raziskave in inovacije ključnega pomena za izboljšanje obstoječih tehnologij in izum novih.

Evropski parlament želi, da Evropska komisija: • sprejme ukrepe za zagotavljanje interoperabilnosti različnih brezžičnih polnilnikov z različnimi mobilnimi napravami • preuči zakonodajne pobude za povečanje količine kablov in polnilnikov, zbranih in recikliranih v državah članicah EU • zagotovi, da potrošniki ne bodo več dolžni kupovati novih polnilcev z vsako novo napravo, strategije za ločitev nakupa polnilcev od nakupa novih naprav bi morali uvesti z rešitvijo enotnega polnilnika

Evropski poslanci ob svojih zahtevah poudarjajo, da "vsak ukrep, katerega cilj je doseči ločevanje, ne bi smel prinesti višjih cen za potrošnike".

'Če o polnilniku razpravljamo deset let, nam ljudje upravičeno očitajo, da smo neučinkoviti'

Evropska poslanka Romana Tomc iz Evropske ljudske stranke je med razpravo, ki je potekala 13. januarja, povedala, da je zavzemanje za enotne polnilnike dokaz, da Parlament zna prisluhniti ljudem v konkretnih zadevah, vendar se stvari vlečejo predolgo. "Če o polnilniku razpravljamo deset let, nam ljudje povsem upravičeno očitajo, da smo neučinkoviti in da smo preveč pod vplivom multinacionalk, ki jim te spremembe niso v interesu. Z uvedbo enotnega polnilnika bi v prvi vrsti olajšali delo in življenje uporabnikov," je dejala in dodala, da bi standardizacija polnilnikov lahko prinesla velike finančne prihranke tako za običajne potrošnike kot tudi za poslovne subjekte. Ob tem upa, da bo pobuda čim prej dobila epilog in bomo prebivalcem EU pokazali, da znamo biti učinkoviti in neodvisni.