Evropski teleskop Evklid posnel svoje prve slike vesolja

Na fotografijah je mogoče videti "spiralne in eliptične galaksije, bližnje in oddaljene zvezde in še veliko več", je sporočila ESA.

Teleskop so poimenovali po Evklidu, očetu geometrije. Šest let bo pripravljal tridimenzionalno karto vesolja, z opazovanjem oddaljenih galaksij pa bodo znanstveniki lahko videli stvari, kot so bile v času pred desetimi milijardami let. Toliko časa namreč potrebuje svetloba, da od njih pride do Zemlje.

ESA se je morala za izstrelitev teleskopa dogovoriti s podjetjem SpaceX Elona Muska, potem ko je Rusija zaradi evropskih sankcij prekinila sodelovanje. Teleskop bi sicer morala v vesolje ponesti njena raketa sojuz.