Evropsko računsko sodišče: EU zaostaja z naložbami v umetno inteligenco

EU mora pospešiti tempo naložb v umetno inteligenco, saj trenutno zaostaja za vodilnimi državami v tem sektorju, je opozorilo Evropsko računsko sodišče. Za uresničevanje ciljev EU na področju umetne inteligence bodo v prihodnje ključne obsežnejše naložbe in okrepljeno upravljanje, so ocenili na sodišču.

OGLAS

EU z naložbami v umetno inteligenco zaostaja za ZDA in Kitajsko, ki veljata za vodilni na področju umetne inteligence, so v današnjem poročilu opozorili na Evropskem računskem sodišču. Kot so ocenili, se je med letoma 2018 in 2020 skupna vrzel pri naložbah v umetno inteligenco med ZDA in EU več kot podvojila, pri čemer je EU zaostajala za več kot 10 milijard evrov. Evropska komisija je zato v svojem usklajenem načrtu za razvoj in uporabo umetne inteligence, izdelane v Evropi, iz leta 2018 in drugem načrtu iz leta 2021 zasnovala ukrepe, s katerimi naj bi EU postala vodilna na področju umetne inteligence. Cilj EU za zasebne in javne naložbe v umetno inteligenco je v obdobju 2018–2020 skupaj znašal 20 milijard evrov, v naslednjem desetletju pa 20 milijard evrov na leto, so spomnili na sodišču. Komisija se je obenem zavezala, da bo v obdobju 2018–2020 povečala naložbe v raziskave in inovacije, ki jih financira EU, na 1,5 milijarde evrov, v obdobju 2021–2027 pa na milijardo evrov na leto.

Umetna inteligenca FOTO: Shutterstock icon-expand

Načrta komisije za umetno inteligenco iz let 2018 in 2021 sta po oceni sodišča obsežna in v splošnem skladna z mednarodnimi dobrimi praksami. A kot opozarjajo na sodišču, naložbeni cilji EU niso dovolj konkretni, obenem pa so tudi zastareli, saj niso bili posodobljeni od leta 2018. Ta neambicioznost po prepričanju sodišča ogroža cilj, da EU razvije globalno konkurenčen ekosistem umetne inteligence. Komisija v splošnem sicer namenja več iz proračuna EU za raziskovalne projekte na področju umetne inteligence, vendar ni bistveno spodbudila zasebnega sofinanciranja. Obenem mora storiti več, da se bodo rezultati raziskovalnih projektov na področju umetne inteligence, ki jih financira EU, v celoti tržili oz. izkoriščali. Komisija je sprejela ukrepe, da bi ustvarila finančne in infrastrukturne pogoje za razvoj in uvajanje umetne inteligence. Vendar je bilo vzpostavljanje infrastrukture, ki jo financira EU, po oceni sodišča počasno. Poleg tega sta načrta za umetno inteligenco doslej privedla le do skromne kapitalske podpore EU za inovatorje. Nedavni ukrepi EU za vzpostavitev enotnega trga za podatke so medtem šele v začetni fazi, zato še ne morejo spodbuditi naložb v umetno inteligenco, so izpostavili.

V Bruslju niso vzpostavili sistema za spremljanje uspešnosti naložb v AI Sodišče je bilo prav tako kritično do dejstva, da tudi več kot pet let po prvem načrtu okvir za usklajevanje in reguliranje naložb EU v umetno inteligenco še vedno ni dokončan. Usklajevanje med Evropsko komisijo in državami članicami ni bilo posebej uspešno, saj komisija ni imela potrebnih informacij in orodij za upravljanje. V Bruslju prav tako niso vzpostavili ustreznega sistema, s katerim bi lahko spremljali, kako uspešne so naložbe v umetno inteligenco. Obenem pa ni bilo jasno, kako naj bi države članice prispevale k skupnim naložbenim ciljem EU, zato na ravni EU ni bilo ustreznega pregleda. Evropsko računsko sodišče je na podlagi ugotovitev Evropski komisiji svetovalo, naj ponovno oceni naložbeni cilj EU za umetno inteligenco in se z državami članicami dogovori o tem, kako bi lahko prispevale k temu cilju. Prav tako naj oceni potrebo po instrumentu kapitalske podpore, ki bi ga financirala EU in bi bil osredotočen na mala in srednja podjetja, inovativna na področju umetne inteligence.

'Naložbe v umetno inteligenco bodo ključne za hitrost gospodarske rasti EU' Med drugim naj komisija v celotnem proračunu EU označuje porabo za raziskave in inovacije na področju umetne inteligence, določi cilje in kazalnike smotrnosti ter redno spremlja z njimi povezan napredek. "Obsežne in osredotočene naložbe v umetno inteligenco bodo v prihodnjih letih ključne za hitrost gospodarske rasti EU," je ob objavi poročila dejal član sodišča Mihails Kozlovs, ki je vodil revizijo. Če želi biti EU uspešna v svojih ambicijah, morajo Evropska komisija in države članice bolje sodelovati, pospešiti svoj tempo in izkoristiti ves potencial EU, je prepričan.