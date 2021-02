F-117 'Nighthawk' še vedno živi … in tudi leti!

Uradno so F-117 upokojili leta 2008, a so jih za tem večkrat opazili v zalednih predelih Združenih držav Amerike, kjer so nekaj letal še vedno uporabljali za omejeno testiranje. Neuradno seveda, saj oborožene sile ZDA pri nighthawkih uporabljajo znano frazo – ne moremo ne potrditi ne zanikati obstoja letala. A v zadnjih dveh letih so jih očividci videli in posneli že večkrat. Pred nekaj dnevi celo par letal F-117, ki sta nad Los Angelesom letela v formaciji z letečim tankerjem KC-135. Matt Hartmanpa je bil, razumljivo, navdušen.