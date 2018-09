Ne samo Facebook, na udaru tudi Tinder in Instagram. Ste bili med žrtvami?

Hekerji so izkoristili varnostno luknjo opcije "View As", ki okoli dvema milijardama aktivnih mesečnih uporabnikov platforme omogoča, da preverijo, kako njihov profil vidijo drugi. S tem pa naj bi se dokopali do vstopnih gesel za Facebook.

Ko so zaznali vdor, je družba iz računov "odjavila" okoli 90 milijonov uporabnikov - 40 milijonov primerov naj bi bilo "preventivnih" in jih o zadevi tudi obvestila. Kot so sporočili, pa primer še preiskujejo.

Se je pa medtem izkazalo, da se naj hekerji ne bi dokopali le do vstopnih podatkov za Facebook. Eden od vodilnih pri družbi, Guy Rosen, je sporočil, da so hekerji s tem dobili dostop tudi do drugih aplikacij prizadetega uporabnike, če le-ta do njih dostopa preko Facebooka - torej, če uporablja funkcijo "Facebook Login", s katero določene aplikacije omogočajo uporabo svojih storitev. Šlo naj bi predvsem za aplikacije Tinder, Spotify in Instagram, piše Business Insider.

Ali so bili podatki tudi zlorabljeni, pri družbi (še) ne vedo.

To pa ni edina težava s katero se Facebook sooča v zadnjih 24 urah. Tarča kritik so postali tudi zaradi tega, ker je njihov avtomatski sistem dva članka o vdoru po pomoti označil za neprimerno objavo in ju uporabniki niso mogli deliti - gre za članka agencije AP in Guardiana. Za napako so se pri družbi opravičili.

Je bil vaš račun na udaru?

Uporabniki Facebooka se seveda sprašujejo ali je bil na udaru tudi njihov račun. Pri Facebooku pravijo, da so prizadete in potencialno ogrožene uporabnike odjavili iz sistema, kar pomeni, da so se morali ob ponovni uporabi Facebooka v sistem ponovno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. Pri družbi pravijo, da spreminjanje gesla kljub temu ni potrebno. Prav tako naj bi vsakemu takšnemu uporabniku poslali sporočilo. Nekaj uporabnikov sicer trdi, da so bili iz storitve odjavljeni, a sporočila niso prejeli. Pri družbi torej pravijo, da drugih ukrepov, razen ponovne prijave v sistem, uporabniku ni treba izvesti, so pa začasno ugasnili opcijo "View As".

Šef družbe Mark Zuckerberg je uporabnikom zagotovil, da se družba trudi za njihovo varnost: "Konstantno se soočamo s poskusi napadov ljudi, ki hočejo krasti podatke. Vesel sem, da smo ugotovili, kaj se dogaja, odpravili ranljivost sistema in zavarovali račune. Še naprej se bomo trudili razvijati orodja, ki bodo preprečevala, da do takšnih situacij sploh pride."