Facebook Avstralcem preprečil dostop do branja in deljenja novic

Ko so se Avstralci zbudili v četrtkovo jutro, so ugotovili, da so vse Facebook strani svetovnih in lokalnih novičarskih strani nedosegljive. Blokiranih je bilo tudi več vladnih strani, kar je Facebook pozneje označil za napako. Ljudje izven države prav tako nimajo dostopa do avstralskih novic na platformi.

Avstralska vlada je potezo kritizirala in dodala, da to samo dokazuje ogromno pomoč, ki jo ti digitalni giganti družbenih omrežij imajo. Okoli 17 milijonov Avstralcev Facebook obišče dnevno. Minister za finance Josh Frydenberg je dejal, da ima ta blokada dostopa do informacij velik vpliv na skupnost in da bi zelo radi videli Facebook še naprej prisoten v državi, a da so njihova zadnja dejanja nepotrebna in napačna.

Temu zakonu nasprotujeta tako Google kot Facebook, saj pravita, da gre za nepravično kaznovanje platform, ki ne odraža, kako internet deluje. V nasprotju s Facebookom pa se je Google dogovoril za plačilo že s tremi večjimi avstralskimi mediji, tudi z News Corpom Ruperta Murdocha.

Avstralske oblasti so oblikovale zakon, da bi "izenačile pogoje na tržišču", in sicer pri tekmovanju tehnoloških gigantov in lastnikov medijev. Od vsakih 100 avstralskih dolarjev (okoli 64 evrov), ki jih porabijo za digitalno oglaševanje, gre 80 dolarjev (okoli 51 evrov) Googlu in Facebooku.

Facebook je zapisal, da jim zakon daje težko izbiro: ali se mu naj podredijo, čeprav ne upošteva realnosti razmerij, ali naj prepovejo novice za Avstralce na Facebooku. Odločili so se za slednje.