Facebook bi lahko imel do leta 2100 4,9 milijarde mrtvih uporabnikov

Čeprav mrtvi uporabniki nimajo koristi od omrežja, pa na njem naprej živijo njihovi podatki - fotografije, življenjski mejniki in komentarji. Ravno to pa je po oceni znanstvenikov delikatna tema, povzema raziskavo britanski Guardian.

Svojo raziskavo so osnovali na podatkih Združenih narodov o prebivalstvu in Facebookovem orodju o uporabnikih. Ob tem so skušali ugotoviti, kdo ima pravico do vseh podatkov, ki ostanejo na omrežju, kako naj se z njimi upravlja, da bodo delovali v prid svojcev in prijateljev ter prihodnjih zgodovinarjev, ki bodo skušali razumeti preteklosti.