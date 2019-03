Facebook hranil nekriptirana gesla milijonov uporabnikov

"Da smo si na jasnem - ta gesla niso bila nikoli dostopna komurkoli izven Facebooka in doslej nismo našli nobenega dokaza, da bi jih kdo iz podjetja zlorabil ali neustrezno dostopal do njih," je danes sporočil podpredsednik Facebooka Pedro Canahuati , pristojen za varnost in zasebnost uporabnikov.

Razkrita so bila gesla več sto milijonov uporabnikov aplikacije Facebook Lite, pa tudi več deset milijonov drugih uporabnikov Facebooka in več deset tisoč uporabnikov Instagrama, je še pojasnil Canahuati in napovedal, da bodo obvestili vse, katerih gesla so našli shranjena na ta način.

Pojasnil je, da so zadevo odkrili med rutinskim varnostnim pregledom v začetku tega leta, ko so preverjali, ali Facebook ustrezno ravna z osebnimi podatki svojih uporabnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah spletnega portala KrebsOnSecurity.com, ki se ukvarja s kibernetsko varnostjo, so bila nekriptirana gesla okoli 600 milijonov uporabnikov Facebooka in so bila vidna več kot 20.000 uslužbencem tega podjetja. Točno številko še ugotavljajo, arhivi o nezaščitenih geslih pa segajo do leta 2012, navaja portal, ki se sklicuje na navedbe neimenovanega uslužbenca Facebooka.