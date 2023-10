Facebook in Instagram brez oglasov? Stalo nas bo 10 ali 13 evrov na mesec

Brezplačna uporaba Facebooka in Instagrama bo še naprej na voljo uporabnikom, ki se bodo strinjali s ciljnim oglaševanjem na obeh platformah. Če bodo uporabniki plačevali mesečno naročnino, se njihovih podatkov ne bo uporabljalo za potrebe oglaševanja, so v objavi na svojem blogu pojasnili pri Meti, ki upravlja obe omrežji.

Mesečna naročnina za uporabniško izkušnjo brez oglasov bo na voljo uporabnikom na območju EU, Evropskega gospodarskega območja (EEA) in Švice.

Z uvedbo mesečne naročnine želijo pri Meti nasloviti razvijajočo se evropsko zakonodajo na področju varstva podatkov. Kot so zapisali, še naprej verjamejo v internet, podprt z oglasi, ki ljudem omogoča dostop do prilagojenih izdelkov in storitev. "Vendar spoštujemo duh in namen teh razvijajočih se evropskih predpisov ter smo zavezani njihovemu spoštovanju," so pojasnili.

Možnost, da uporabniki kupijo naročnino za izkušnjo brez oglasov, po prepričanju tehnološkega velikana uravnoteži zahteve evropskih regulatorjev, hkrati pa uporabnikom daje možnost izbire. "Sodišče EU je v svoji sodbi izrecno priznalo, da je naročniški model, kot je ta, ki ga predstavljamo, veljavna oblika soglasja za storitev, financirana z oglasi," so poudarili.