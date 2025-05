Kako lahko Zuckerbergu preprečite uporabo vaših spominov?

" Meta je napovedala, da bo uporabila vse, kar smo javno objavili, tako besedila, ki smo jih napisali, vse komentarje in tudi fotografije, ne samo naše, tudi v končni fazi oseb, ki niso dale privoljenja, da bomo mi tisto fotografijo objavili ... Vse to bo oziroma je že v neki bazi, " pojasnjuje Petra Lovišček , vodja pravne pisarne ZPS.

In kaj pravzaprav je "urjenje umetne inteligence"? Odgovor priljubljene aplikacije Chat GPT pravi, da gre za proces učenja, ko umetna inteligenca skuša prepoznati vzorce, povezave in zakonitosti iz podatkov, ki so ji na voljo. Če še poenostavimo: za primer vzamimo prikupen posnetek hišnega ljubljenčka, ki smo ga objavili na spletu. Naš maček postane del baze posnetkov in fotografij, aplikacija pa se bo v procesu urjenja s pomočjo fotografije našega in tisočih drugih mačkov sčasoma naučila ločevati mačke od denimo psov.

In če uporabniki, ko gre za objavljanje norčij naših hišnih ljubljenčkov, navadno nismo preveč občutljivi, pa je povsem drugače, ko gre za fotografije naših najbližjih, v prvi vrsti otrok. In tu, opozarja tudi informacijska pooblaščenka, velja biti posebej previden.

"Trenutno pri razvoju umetne inteligence je tako, da so tu neke pomanjkljivosti, ki jih bodo morali ti ponudniki naslavljati, še posebej, ko gre za obdelavo podatkov otrok, mladoletnih, ko gre za deaktivirane račune, speče račune, kjer posamezniki leta nazaj niso predvidevali, da se bodo take obdelave podatkov zgodile," pojasnjuje Jelena Virant Burnik, informacijska pooblaščenka.

Glede že javno objavljenih vsebin danes uporabniki več ne morejo ukrepati, lahko pa prek obeh Metinih aplikacij v le nekaj sekundah pošljejo ugovor in z le nekaj kliki umaknejo soglasje za uporabo v prihodnje objavljenih vsebin.

Naj izkoristimo možnost ugovora, pozivajo tako informacijska pooblaščenka, pa tudi na Zvezi potrošnikov Slovenije, kjer so šli še korak dlje. "Meto smo pozvali, naj nemudoma preneha s temi spornimi praksami. Oziroma pozvali smo jo, naj z njimi sploh ne začne. Ampak za Meto je značilno, da se samo na neke pozive potrošniških organizacij ne odziva."

Informacijska pooblaščenka sicer doslej prijav slovenskih uporabnikov še ni prejela. Se utegne pa to v prihodnje spremeniti.