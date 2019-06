Facebook je predstavil novo digitalno valuto Libra

Facebook je v konzorciju, v katerem so tudi podjetja kot na primer Mastercard, Visa, PayPal in Uber, le eden od članov, vendar pa vzpostavlja svojo denarnico za novo valuto, ki jo je poimenoval Calibra."Na to gledamo kot na dopolnilno dejavnost za Facebookovo poslanstvo povezovanja ljudi," je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP dejal podpredsednik Facebookove podružnice Calibra Tomer Barel .

Libro predstavljajo ravno v času, ko se borijo z okrnjenim ugledom zaradi več varnostnih spodrsljajev, pri čemer vodja komuniciranja pri združenju Libra Dante Disparte poudarja, da pri tem projektu ne gre za zaupanje v Facebook, ampak 'v ustanovitelje konzorcija'.

Kot obljubljajo v Calibri, bo digitalna denarnica strogo ločena od ostalih podatkov, s katerimi upravlja Facebook, hkrati pa teh podatkov ne bodo uporabili za ciljne oglase, je poudarilKevin Weiliz Calibre.

V konzorciju, ki zaenkrat združuje 28 članov, so Libro zasnovali z željo po stabilnosti, zaupanje med strankami pa naj bi pridobili z vezavo vrednosti svoje virtualne valute na košarico valut, v kateri bosta tudi dolar in evro.

Valuto so zavarovali z rezervami, ki zagotavljajo uporabnost in nizko volatilnost. Za rezerve bodo poleg začetnih vložkov v konzorciju uporabili tudi denar, ki ga bodo uporabniki namenili za nakup Libre.

Nova digitalna valuta bo regulirana in bo podrejena lokalni zakonodaji na trgih, kjer bo prisotna, da bi preprečili pranje denarja.

Libro bo lahko 'koval' le konzorcij, s čimer želijo dodatno zagotavljati stabilnost, saj bodo ponudbo usklajevali s povpraševanjem in zalogo rezerv.

Valuta je zasnovana na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov. Gre za sklope blokov informacij, kot so dogovori ali pogodbe, ki so shranjeni na mreži računalnikov. Podatki so shranjeni kronološko, dostopni skupnosti uporabnikov in nad njimi običajno ne bdi osrednja osrednja avtoriteta, kot je banka ali vlada.

Nadzor nad novo digitalno valuto naj bi imela fundacija s sedežem v Švici.