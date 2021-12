Facebook napačno identificiral na tisoče političnih oglasov

Družbeno omrežje Facebook je napačno identificiralo več tisoč oglasov, ki so jih narobe označili za politične ali pa spregledali, da gre za politični oglas. To je pokazala nova študija, v kateri so preučili 33,8 milijona oglasov na Facebooku. Kot opozarjajo raziskovalci, bi lahko napaka vodila v politične manipulacije.

Raziskovalci belgijske univerze KU Leuven in Univerze v New Yorku (NYU) so preučili 33,8 milijona oglasov na družbenem omrežju Facebook, ki so bili na omrežju aktivni od julija 2020 do februarja letos. Ekipa je sporočila, da gre za prvo znano študijo, v kateri so v tako obsežnem številu ocenjevali, kako učinkovit je sistem Facebooka za uveljavljanje pravil glede političnih oglasov. Facebook uveljavlja strožje pogoje za plačane oglase s področja družbenih tem, volitev in politik, kar pomeni tudi promocije političnih kandidatov. Tovrstni oglasi se pojavljajo z opombo, ki razkriva plačnika. Oglase, za katere ugotovijo, da so politični, ampak jih niso označili kot takšne, odstranijo z omrežja.

FOTO: Shutterstock

Raziskovalci pa so v novi študiji odkrili, da se je omrežje pri preučevanju, ali je oglas političen, zmotilo v kar 83 odstotkih. V to je vključenih 117.000 primerov, ko sistem tega tehnološkega giganta ni označil oglasa kot političnega, čeprav je to bil in 40.000 primerov, ko je bil oglas zmotno označen za političnega. Opozorili so še, da Facebookov sistem zaznavanja temelji predvsem na ključnih besedah v oglasih. Gre za avtomatiziran postopek, čeprav imajo pri tem pomembno vlogo tudi zaposleni.