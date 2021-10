Facebook se je opravičil za že drugi izpad storitev v enem tednu

Tehnološki gigant Facebook se je svojim uporabnikom opravičil za že druge motnje v delovanju v manj kot enem tednu, ki so trajale dve uri. "Iskreno se opravičujemo vsem, ki v zadnjih nekaj urah niste mogli dostopati do naših izdelkov," so po ponovnem izpadu storitev sporočili iz podjetja. Kot so dejali, so težavo že odpravili. "Vse bi moralo znova delovati normalno."

Uporabniki Facebooka, Instagrama in WhatsAppa so namreč v petek znova poročali o težavah pri dostopu do storitev. Vse omenjene aplikacije so v lasti družbe Facebook. Zaradi motenj številni niso mogli pošiljati sporočil ali sploh dostopati do družbenih omrežij.

Svoje frustracije, pa tudi šale na račun ponovnega izpada so številni uporabniki delili na omrežju Twitter. "Kot kaže, je Facebook prešel na tridnevni delovni teden. Ob ponedeljkih in petkih ne deluje?" se je na Twitterju pošalil eden od uporabnikov.

Instagram se je po odpravi napake uporabnikom zahvalil za potrpežljivost in za vse meme, ki so jih ustvarili ta teden. Tokratni izpad sicer po navedbah Facebooka ni povezan s ponedeljkovim.

Ponedeljkov mrk družbenih omrežij, ki je trajal več kot šest ur, je razgalil odvisnost številnih uporabnikov od platform v lasti giganta iz Silicijeve doline. Kot so pojasnili takrat, je razlog za motnje tičal v spremembah konfiguracije na računalniški platformi.