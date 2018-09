Facebook tarča napada, prizadetih bi lahko bilo 50 milijonov računov

Prvi izsledki kažejo, da naj bi hekerji izkoristili varnostno luknjo v opciji "View As", ki uporabnikom omogoča, da preverijo, kako njihov profil vidijo drugi. S tem so se dokopali do žetonov za dostop do računov, kar jim omogoča, da lahko prevzamejo uporabniški račun Facebookovega uporabnika. Žetoni so digitalni ključi, ki uporabnikom omogočajo, da so prijavljeni v Facebookov sistem in jim podatkov ni treba vnesti ob vsaki uporabi aplikacije.

Iz Facebooka so sporočili, da so varnostno luknjo že odpravili in o vdoru obvestili uradne organe.

Ponastavili so dostopne žetone za okoli 50 milijonov uporabnikov, ki bi lahko bili prizadeti. Prav tako so ponastavili tudi žetone še za okoli 40 milijonov uporabnikov, ki so v zadnjem letu uporabili funkcijo "View As".

Rezultat operacije je, da se je moralo okoli 90 milijonov ljudi ponovno prijaviti v Facebookov sistem, ob ponovni prijavi so dobili tudi pojasnilo, kaj se je zgodilo.

So pa začasno ugasnili funkcijo "View As", saj želijo temeljito preveriti, kaj je šlo narobe.

Ali so napadalci pridobili in zlorabili informacije uporabnikov, še ni jasno, ker je preiskava še v začetni fazi, še dodajajo v podjetju. Uporabnikom še sporočajo, da ni potrebe po množičnem spreminjanju gesel.