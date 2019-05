Facebook: v pol leta odstranili tri milijarde lažnih profilov

Pri največjem družbenem omrežju na svetu Facebooku so izdali, da so v polletnem obdobju med lanskim oktobrom in letošnjim marcem odstranili več kot tri milijarde lažnih računov ter izbrisali več kot sedem milijonov sovražno nastrojenih objav. Oboje je nov rekord, piše britanski BBC.

Prvič so poročali tudi, zoper koliko izbrisanih objav so uporabniki vložili pritožbo in kolikim pritožbam so ugodili. Med januarjem in marcem letos so tako uporabniki vložili več kot milijon pritožb zoper izbris objav, ki naj bi vsebovale elemente sovražnega govora. Okrog 150.000 izmed njih so obnovili, potem ko so ugotovili, da ne kršijo njihovih pravil.