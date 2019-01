Facebook združuje WhatsApp, Instagram in Messenger

Čeprav bodo vse tri aplikacije ostale (delno) samostojne, bodo veliko bolj prepletene v programskem ozadju delovanja teh aplikacij. Facebook je za BBC povedal, da je to del dolgoročnega procesa, ki je nastal kot osebni projekt ustanovitelja Marka Zuckerberga. Po koncu združevanja aplikacij bo tako lahko uporabnik Instagrama komuniciral z nekom, ki ima WhatsApp račun, kar je trenutno nemogoče. Združevanje aplikacij naj bi bilo končano do konca leta 2019.

Zuckerberg želi integrirati vse tri aplikacije, ker bi radi povečali čas, ki ga uporabniki preživijo na posameznih aplikacijah. Facebook je v sporočilu za javnost tako napisal, da"bi radi naredili najboljšo uporabniško izkušnjo pri pošiljanju sporočil, in ljudje bi radi, da to poteka hitro, varno, enostavno in zasebno". Z integracijo bi tudi radi povečali stopnjo varnosti sporočil in hkrati omogočili, da uporabniki lažje najdejo prijatelje in družinske člane, so še sporočili.