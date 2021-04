Facebook z novimi zvočnimi funkcijami

Facebook je napovedal, da bo v naslednjih nekaj mesecih predstavil vrsto zvočnih funkcij. Funkcije vključujejo nova orodja za ustvarjanje zvoka, ki bodo ljudem omogočala urejanje in upravljanje zvokov; možnost ustvarjanja kratkih posnetkov, ki jih je mogoče deliti v viru novic, kot je posodobitev stanja; podpora za podcaste, ki jih je mogoče poslušati v aplikaciji; in "avdio sobe v živo", ki delujejo kot aplikacija Clubhouse. Funkcije bodo zaživele v naslednjih nekaj mesecih, najprej z majhnim številom ustvarjalcev.

Facebook bo uporabnikom omogočil tudi poslušanje podcastov neposredno iz aplikacije Facebook. Omenjene novosti je Mark Zuckerberg sporočil med ponedeljkovim intervjujem. Facebook pa je v izjavi dejal: "Zvok se prilega našemu zasedenemu življenju, navdihuje nas z novimi idejami in nam omogoča, da se brez pritiska pogovarjamo z drugimi enako mislečimi."

Tako nova glasbena soba Clubhouse kot Facebookova funkcija omogočata uporabnikom, da gostijo pogovore med več osebami, ki se nato predvajajo vsakomur, ki se pridruži, kot v realnem času podcast. Nekatera nova orodja Facebooka so namenjena skupnemu sodelovanju: ljudje bodo na primer lahko sprejeli enega od teh pogovorov v živo in ga delili kot podcast. Takšna funkcija ni mogoča v Clubhouseu, kjer se pogovori po koncu izgubijo, če niso posneti z zunanjimi orodji.

Ustvarjalci bodo lahko tudi zaslužili prek teh avdio sob v živo, kar trenutno tudi ni podprto v Clubhouseu. Gostitelji bodo lahko zaračunali dostop do posamezne sobe ali stalno naročnino. Kako namerava Facebook moderirati zvočne kanale, še ni jasno.

Facebook je tudi poudaril, da bo zagotovil dostopnost funkcij. Zgradil bo samodejni prepis v sistem, tako da bodo ljudje, ki morda ne bodo mogli poslušati, vseeno lahko sodelovali, je sporočil. Ob približno istem času, ko je Zuckerberg objavil Facebookove načrte, pa je Reddit objavil svojo različico Clubhousea, Reddit Talk.

Zuckerberga in Facebook je sicer ameriška zvezna komisija za trgovino (FTC) obtožila protikonkurenčnega vedenja. Lani je Zuckerberg priznal kopiranje tekmecev in dejal, da je Facebook "zagotovo prilagodil funkcije, ki so jih uvedli drugi". Instagram Reels, izdan lani, je podoben TikToku. Instagram Stories, funkcijo, izdano leta 2016, so kritizirali kot krajo Snapchata. Kritiki trdijo, da lahko "sposojanje" idej tehnoloških velikanov pri manjših podjetjih zaduši konkurenco.